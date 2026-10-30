Košarka

UŽIVO, ŽALGIRIS - PARTIZAN: Crno-beli na jednom od najtežih gostovanja u Evroligi

У. Ћ.

30. 10. 2026. u 18:05

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Košarkaši Partizana gostuju ekipi Žalgirisa u meču devetog kola Evrolige. Dešavanja sa utakmice u "Žalgirio areni" pratite pitem lajv bloga Večernjih novosti.

УЖИВО, ЖАЛГИРИС - ПАРТИЗАН: Црно-бели на једном од најтежих гостовања у Евролиги

Credit: Rokas Lukosevicius / imago sportfotodienst / Profimedia

ŽALGIRIS - PARTIZAN, 19.00 (Arena 1 Premijum)

UOČI UTAKMICE

18.05 - Poštovani čitaoci Večernjih novosti dobrodošli na direktan tekstualni prenos utakmice iz Kunasa, u kojoj će srpski predstavnik pokušati da dođe do petog trijumfa ove sezone u eliti.

Plasman obezedio Sofascore

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

RIJEKA PRESEKLA: Zabranili ustaški poklič Za dom spremni - Jednoglasna odluka
Region

0 0

RIJEKA PRESEKLA: Zabranili ustaški poklič "Za dom spremni" - Jednoglasna odluka

GRADSKO veće Rijeke jednoglasno je usvojilo zabranu veličanja fašizma i ustaštva na javnim mestima: „Zabranjuje se na svim gradskim površinama, nekretninama i pokretninama kojima upravlja Grad Rijeka isticanje ili promicanje simbola, obeležja, slogana i poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava fašizam, nacizam, ustaštvo, uključujući i ustaški poklič 'Za dom spremni', kao i svaki oblik nacionalne, rasne ili verske mržnje i netrpeljivosti”.

30. 10. 2026. u 09:51

RUSKI ŠLEM BUDUĆNOSTI: Dronove obara ugrizom i glasom, ali stručnjaci upozoravaju na jedan veliki problem
Svet

0 0

RUSKI ŠLEM BUDUĆNOSTI: Dronove obara ugrizom i glasom, ali stručnjaci upozoravaju na jedan veliki problem

RUSKI pronalazači osmislili su sistem za odbranu od ukrajinskih dronova koji se montira na vojni šlem ili kacigu, a oružjem bi moglo da se upravlja bez upotrebe ruku – ugrizom za usnik ili glasovnom naredbom. Kako piše nemački Bild, reč je o rešenju opisanom u novom ruskom patentu, ali zasad nema dokaza da je sistem uspešno testiran ili da se koristi u ruskoj vojsci.

29. 10. 2026. u 10:54

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Dok se drugi tuku, Vlahović ispašta! Bešiktaš poludeo zbog tretmana koji Srbin ima u Turskoj!

Dok se drugi tuku, Vlahović ispašta! Bešiktaš "poludeo" zbog tretmana koji Srbin ima u Turskoj!