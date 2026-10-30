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DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 31. OKTOBAR: Bika očekuju trzavice u partnerskim odnosima, Lava sa članovima porodice, Vaga da pazi na troškove

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

30. 10. 2026. u 20:00

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SAZNAJTE šta vas subotu, 31. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА СУБОТУ, 31. ОКТОБАР: Бика очекују трзавице у партнерским односима, Лава са члановима породице, Вага да пази на трошкове

Foto: Deposit/ NewAfrica

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Merkur u kući novca pravi egzaktan kvadrat sa vašim vladaocem Marsom i moraćete da uložite više truda u rešavanje važnih finansijskih pitanja, podele imovine, alimentacije, kredita ili stipendije.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Planeta komunikacija, Merkur, koja upravlja vašim poslom ali i emotivnim životom, u sedmoj kući, pravi izazovan aspekt sa Marsom, koji upravlja partnerskim odnosima donoseći sukobe sa svima oko vas.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Opozicija između retrogradnog Merkura u kući posla i Marsa u kući komunikacija donosi nesporazume sa saradnicima. Vanredni izdaci preko kraćeg putovanja ili potpisivanja ugovora. Nesanica. Osetljiv urogenitalni trakt.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Retrogradni Merkur, planeta biznisa, u kući kreativnosti, u napetom aspektu sa Marsom u kući novca donosi vanredne izdatke i u javnoj delatnosti ili preko umetničkog zanimanja. Slobodne Rakove očekuju novi susreti i poznanstva.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Mars u vašem znaku obrazuje napet aspekt sa Merkurom, planetom komunikacija, koja upravlja vašim poslom, ulazi u kući privatnosti, donosi porodične nesporazume, konflikte, rasprave, svađe i sukobe.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, u kući komunikacija, obrazuje napet aspekt sa Marsom u kući prepreka i ograničenja, donosi vam probleme na ispitima, u dogovorima, sa ugovorima ili kraćim putovanjem.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Merkur u kući posla i novca pravi napet aspekt sa Marsom, koji upravlja vašim partnerskim odnosima i finansijama, upozorava na vanredne izdatke i sukobe sa voljenom osobom zbog nerešenih problema.

 

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Retrogradni Merkur, koji upravlja vašim finansijama, u vašoj kući ličnosti, donoseći vam finansijske i probleme u dogovorima i veće izdatke. Hiron u kući prepreka upozorava na stare zdravstvene i probleme sa saradnicima.

 

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Merkur u kući podsvesti naglašava vašu intuiciju i ali kvadrat sa Marsom u devetoj kući donosi vam probleme sa pravnim pitanjima, na putovanjima, ispitima. Sukobi sa emotivnim ili poslovnim partnerom.

 

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Aspekti Hirona u kući karijeri donose sukobe na poslu, a aspekti Merkura u kući planova i novca, probleme sa društvenim ili političkim angažmanom. Poznanstvo sa zauzetom osobom preko društvene mreže. Promenite način ishrane.

 

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Merkur, planeta komunikacija, u kući karijere donoseći vam sukobe i probleme na poslu, naročito sa ženama koje mogu biti ljubomorne na vaš uspeh. Strastveni susret s nekim koga poznajete preko posla. Dodatni oprez u saobraćaju.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Mesec u kući privatnog života donosi sukobe u porodici, a Merkur u devetoj kući, sa rešavanjem pravnih pitanja ili obaveza u vezi sa putovanjima, polaganjem ispita ili upisom na studije.Ljubavni partner se ponaša kao da nema dovoljno poverenja u vas.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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