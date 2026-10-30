GLOBALNI SUKOBI DIŽU CENU NAFTE: Nove pretnje Iranu i napadi na rafinerije uzdrmali tržište energenata

CENA nafte Brent porasla je danas iznad 113 dolara po barelu, približavajući se četvorogodišnjem maksimumu od 116,72 dolara dostignutom 23. oktobra. Razlog za to su pojačane geopolitičke tenzije, koje su podstakle strahove zbog mogućih poremećaja u snabdevanju, preneo je Trejding ekonomiks.

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Američka sirova nafta WTI poskupela je na oko 104 dolara po barelu, dostigavši najviši nivo od 15. septembra, kada je zabeležen četvoromesečni maksimum od 105,83 dolara. Rast cena usledio je nakon izveštaja da je visoki američki vojni komandant obavestio američkog predsednika Donalda Trampa o mogućnostima za obnavljanje vojnih udara na Iran, dok je Tramp u više navrata pretio novom vojnom akcijom protiv Teherana. S druge strane, Iran je signalizirao da neće ublažiti svoj stav o uslovima za okončanje sukoba, iako je potvrdio da je primio pismo američkog potpredsednika Džej-Di Vensa, čiji je cilj obnavljanje mirovnih pregovora.

Dodatne tenzije zabeležene su oko Ormuskog moreuza, nakon dva odvojena incidenta u kojima su učestvovali tankeri, što je pojačalo strahovanja od ugrožavanja jednog od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca za transport nafte. Istovremeno, ukrajinske snage su pogodile jednu rusku rafineriju u Samarskoj oblasti, dok je Moskva tokom noći izvela novi napad na Ukrajinu.

Ovi događaji dodatno su pojačali zabrinutost za bezbednost globalnog snabdevanja energentima, a cena sirove nafte porasla je oko 15 odsto tokom oktobra. Investitori pažljivo prate razvoj situacije na Bliskom istoku i u Crnomorskom regionu, budući da bi eventualna eskalacija sukoba mogla da dovede do novih poremećaja u proizvodnji i transportu nafte, kao i do daljeg rasta cena na svetskom tržištu.

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