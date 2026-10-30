Košarka

Petrušev odigrao poluvreme iz snova: Srbin uništava saigrača iz reprezentacije!

С.С.

30. 10. 2026. u 17:54

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Fenomenalna partija bivšeg miljenika Delija.

Петрушев одиграо полувреме из снова: Србин уништава саиграча из репрезентације!

FOTO: KK Partizan/ABA liga/Dragana Stjepanovic

Košarkaši Dubaija i Hapoela otvorili su program u petak, mečeva 9. kola Evrolige.

Ekipa iz Emirata je u ovu utakmicu ušla posle šokantnog poraza od Pariza na svom parketu (93:99), dok je tim iz Tel Aviva u seriji od četiri uzastopne pobede.

Pred četom Dimitrisa Itudisa, padali su Bajern Minhen (118:88), Virtus (90:81), Panaitnaikos u Atini (81:91) i Bešiktaš (100:82).

Ipak, sastav u čijim redovima igra i srpski reprezentativac Vasilije Micić gubi na gostovanju "šeicima" posle prvog poluvremena sa 45:40.

Najveći "krivac" za to je Filip Petrušev, koji je do odlaska na pauzu postigao čak 13 poena, uz šut iz igre 4/4 i maksimalnom izvođenju slobodnih bacanja 5/5, za osam minuta provedenih na terenu.

Što se tiče Micića, on je pogodio jednu trojku za devet minuta u igri, što je jedan od uzroka nešto slabijeg izdanja Hapoela.

Išlo je vođstvo Dubaija i na maksimalnih +13 u drugoj četvrtini (37:24), ali su Izraelci do poluvremena uspeli da spuste minus na samo pet poena zaostatka.

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