Petrušev odigrao poluvreme iz snova: Srbin uništava saigrača iz reprezentacije!
Fenomenalna partija bivšeg miljenika Delija.
Košarkaši Dubaija i Hapoela otvorili su program u petak, mečeva 9. kola Evrolige.
Ekipa iz Emirata je u ovu utakmicu ušla posle šokantnog poraza od Pariza na svom parketu (93:99), dok je tim iz Tel Aviva u seriji od četiri uzastopne pobede.
Pred četom Dimitrisa Itudisa, padali su Bajern Minhen (118:88), Virtus (90:81), Panaitnaikos u Atini (81:91) i Bešiktaš (100:82).
Ipak, sastav u čijim redovima igra i srpski reprezentativac Vasilije Micić gubi na gostovanju "šeicima" posle prvog poluvremena sa 45:40.
Najveći "krivac" za to je Filip Petrušev, koji je do odlaska na pauzu postigao čak 13 poena, uz šut iz igre 4/4 i maksimalnom izvođenju slobodnih bacanja 5/5, za osam minuta provedenih na terenu.
Što se tiče Micića, on je pogodio jednu trojku za devet minuta u igri, što je jedan od uzroka nešto slabijeg izdanja Hapoela.
Išlo je vođstvo Dubaija i na maksimalnih +13 u drugoj četvrtini (37:24), ali su Izraelci do poluvremena uspeli da spuste minus na samo pet poena zaostatka.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Kakvo čudo usred noći! Novak Đoković izbačen iz Bazela, a ide na završni masters u Torino?
30. 10. 2026. u 06:14
Srbija neće dobiti predsednika 14.novembra!
30. 10. 2026. u 09:35 >> 11:08
Bivši kapiten Partizana zatečen nakon onoga što su mu navijači Crvene zvezde uradili sinoć u Beogradu
30. 10. 2026. u 09:53 >> 09:54
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Adelman ostao bez reči zbog Jokića, ovo što Srbin radi je nestvarno! "Pokušavam deci da objasnim šta gledaju"
Nikola Jokić nastavlja da pomera granice u NBA ligi, a ni njegov trener Dejvid Adelman ne krije koliko je impresioniran onim što srpski centar svakodnevno prikazuje na parketu.
29. 10. 2026. u 18:03
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)