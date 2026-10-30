Društvo

HITAN APEL: Nestala devojka u Beogradu, poslednji put viđena u Bajfordovoj šumi

V.N.

30. 10. 2026. u 20:30

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U BEOGRADU je pokrenuta potraga za devojkom koja je nestala danas u popodnevnim časovima.

ХИТАН АПЕЛ: Нестала девојка у Београду, последњи пут виђена у Бајфордовој шуми

Foto: Printskrin

Prema informacijama koje je njena sestra podelila na društvenim mrežama, kontakt sa njom je izgubljen od 13:30 časova.

 

Detalji o nestaloj devojci:

Poslednji put viđena: U Bajfordovoj šumi (Banjičkoj šumi) na Voždovcu.

Opis odeće: Devojka trenutno na sebi nosi belu bluzicu. Na fotografiji koja se deli u apelu vidi se da nosi naočare za vid, ima tamniju dugu kosu, a oko vrata je imala velike crne slušalice.

Foto: Printskrin

Porodica moli sve građane koji imaju bilo kakvu informaciju, ili su videli devojku sa fotografije od 13:30 časova do sada, da odmah obaveste policiju ili da kontaktiraju porodicu. Svaka informacija može biti od ključnog značaja za njen pronalazak.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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