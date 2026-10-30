SPREMITE ZALIHE NA VREME: Ovaj deo Beograda ostaje bez vode

U TOKU radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode.

Foto: Dmitry Marchenko/Alamy/Profimedia

Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Voždovac, od ponedeljka, 2. novembra do subote, 7. novembra, zbog čega će deo potrošača imati povremene prekide ili umanjen pritisak vode od 22 do 6 sati, najavljeno je iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode osetiće sledeći potrošači: 2/3.11. – Ustanička ulica i deo rejona oivičen ulicama Gospodara Vučića, Vojislava Ilića i auto-putem od Vojislava Ilića do Autokomande. Zatim, 3/4.11. – deo rejona oivičen auto-putem od Dušanovačke pijace do Ulice Vojislava Ilića, Kružnim putem i Zaplanjskom ulicom, 4/5.11. – deo rejona oivičen ulicama Peke Pavlovića, Zaplanjskom i Braće Jerković, 5/6.11. – deo rejona oivičen auto-putem od Autokomande do Dušanovačke pijace, Braće Jerković, Kružnim putem, Crnotravskom i Bulevarom oslobođenja do Autokomande, 6/7.11. – naselje Banjica, Bulevar oslobođenja od Crnotravske ulice do naselja Jajinci, kao i u Selu Rakovica.

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode.

Iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" apeluju na potrošače da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.

Za sve dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800 11-00-11, a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb adresi www.bvk.rs.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.