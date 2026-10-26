Ataman o skandalu koji trese evropsku košarku: "Ne bi bilo primereno da iznosim svoje mišljenje..."

Grčku košarku potresa ozbiljan skandal, nakon što je uhapšen predsednik tamošnjeg Košarkaškog saveza, zajedno sa nekoliko bivših i aktuelnih sudija.

FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Slučaj je izazvao brojne reakcije u javnosti, a u raspravu su se uključili i predstavnici najvećih grčkih klubova, među kojima su Dimitris Janakopulos, Evan Furnije i Kendrik Nan.

Povodom aktuelne situacije oglasio se i trener Panatinaikosa Ergin Ataman, koji nije krio iznenađenje zbog svega što se događa, ali je istakao da ne želi da komentariše slučaj koji je predmet sudskog postupka.

- U Atini sam i sa velikim šokom pratim sve što se dešava. Ipak, smatram da ne bi bilo primereno da iznosim svoje mišljenje o pitanju kojim se trenutno bavi sud - poručio je turski stručnjak.

Ataman je potom naglasio da je Panatinaikos veliki klub koji će reagovati u skladu sa okolnostima i preduzeti potrebne mere.

- Panatinaikos je veoma veliki klub i preduzeće sve neophodne korake u vezi sa ovim slučajem. Želeo bih da uputim ljubav i pozdrave svim navijačima Panatinaikosa, kao i iskrenim prijateljima sporta - zaključio je trener atinskog velikana.