Ataman o skandalu koji trese evropsku košarku: "Ne bi bilo primereno da iznosim svoje mišljenje..."
Grčku košarku potresa ozbiljan skandal, nakon što je uhapšen predsednik tamošnjeg Košarkaškog saveza, zajedno sa nekoliko bivših i aktuelnih sudija.
Slučaj je izazvao brojne reakcije u javnosti, a u raspravu su se uključili i predstavnici najvećih grčkih klubova, među kojima su Dimitris Janakopulos, Evan Furnije i Kendrik Nan.
Povodom aktuelne situacije oglasio se i trener Panatinaikosa Ergin Ataman, koji nije krio iznenađenje zbog svega što se događa, ali je istakao da ne želi da komentariše slučaj koji je predmet sudskog postupka.
- U Atini sam i sa velikim šokom pratim sve što se dešava. Ipak, smatram da ne bi bilo primereno da iznosim svoje mišljenje o pitanju kojim se trenutno bavi sud - poručio je turski stručnjak.
Ataman je potom naglasio da je Panatinaikos veliki klub koji će reagovati u skladu sa okolnostima i preduzeti potrebne mere.
- Panatinaikos je veoma veliki klub i preduzeće sve neophodne korake u vezi sa ovim slučajem. Želeo bih da uputim ljubav i pozdrave svim navijačima Panatinaikosa, kao i iskrenim prijateljima sporta - zaključio je trener atinskog velikana.
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