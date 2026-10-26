Studenti u blokadi: Ne podržavamo upade u medije i institucije, niti na njih pozivamo

STUDENTI u blokadi saopštili su večeras da ne podržavaju upade u medije i institucije, niti na njih pozivaju.

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Oni su u objavi na mreži Iks naveli da razumeju sreću, emocije i potrebu da se proslavi pobeda, ali navode da je sada važno da ostanu dostojanstveni i odgovorni.

Kako su istakli, medije će oslobađati u Skupštini, "institucionalnom borbom za slobodu i profesionalno novinarstvo".

Oni su zamolili sve okupljene na Slaviji da se nakon završetka proslave mirno raziđu i krenu svojim kućama.

-Pobedu smo izvojevali zajedno, sačuvajmo joj dostojanstvo!, poručili su Studenti u blokadi.

Grupa pristalica Studentske liste okupila se ranije večeras ispred zgrade TV Pinka, koju štiti kordon policije, kao i ispred TV Informera gde su upali u prostorije i sukobili se sa policijom.

Tanjug

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