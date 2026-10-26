Svet

PAO POTPIS: Ukrajina i Moldavija zaključile sporazum o saradnji

Novosti online

26. 10. 2026. u 22:35

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PREMIJER Ukrajine saopštio je da su Ukrajina i Moldavija potpisale sporazum o saradnji u vojno-tehničkoj oblasti.

ПАО ПОТПИС: Украјина и Молдавија закључиле споразум о сарадњи

Danylo Antoniuk / Zuma Press / Profimedia

"Danas smo potpisali sporazum o vojno-tehničkoj saradnji. To otvara put razmeni iskustava", rekao je premijer Ukrajine tokom zajedničkog brifinga s premijerom Moldavije.

Naveo je i da je Ukrajina predložila proširenje saradnje u koaliciji za razminiranje.

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