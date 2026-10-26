Tenis

"Svaki put kad je nešto rekla, desilo se suprotno"! Zverev oštro opleo po legendi!

С.С.

26. 10. 2026. u 22:40

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Nemački teniser nije hteo da prećuti.

Сваки пут кад је нешто рекла, десило се супротно! Зверев оштро оплео по легенди!

FOTO: Tanjug/AP/Frank Franklin II

Iza Aleksandera Zvereva je najbolja sezona u karijeri. Posle osvojenog Rolan Garosa, nemački as je podigao pehar i na US Openu, poslednjem Grend slemu u sezoni.

To mu je omogućilo da, ukoliko stigne do četvrtinala ATP turnira u Beču na kojem učestvuje, trenutno drugi reket sveta postane novi teniski vladar već 30. oktobra!

Ipak, Zverev nije želeo da prećuti česte kritike na svoj račun, koje je prethodnhi sezona iznosio njegov sunarodnik i legendarni bivši teniser Boris Beker.

Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najmlađi šampion u istoriji Vimbldona ove nema mnogo razloga da to čini, jer je "Saša" osvojio dve Grend slem titule i postaće prvi igrač planete.

- Samo me je jedna osoba kritikovala, da budem iskren, njegovo mišljenje me već nekoliko godina zapravo ne zanima - rekao je Zverev pred start turnira u Beču i dodao:

- Svaki put kada je ta osoba nešto rekla, desilo se upravo suprotno - dodao je Aleksander Zverev i odgovorio na Bekerove kritike.

Nemački teniser će u Beču u prvom kolu igrati protiv Španca Martina Landalusea.

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