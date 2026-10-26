LIZ “BUM“ TRAS I PUT NA MARS: Bivša britanska premijerka koja je trajala kraće od salate izazvala podsmeh, reagovala i Moskva

LIZ Tras tvrdi da bi Ujedinjeno Kraljevstvo sprovelo uspešne misije na Mars – da njen premijerski mandat, koji je trajao 49 dana, nije bio prekinut.

dotted zebra / Alamy / Profimedia

Ova tvrdnja izneta je u novoj knjizi bivše britanske premijerke, pod naslovom "Bank Job" (Posao sa bankom). U njoj Tras objašnjava "kako je Banka Engleske uništila tržište obveznica i oborila vladu" nakon što je njen "mini-budžet" iz 2022. godine izazvao previranja na tržištu.

U završnom poglavlju, knjiga živopisno opisuje kako bi, prema mišljenju Liz Tras, izgledao život 2040. godine da su njene politike imale priliku da zažive. "Nekoliko misija na Mars već je lansirano sa britanskog kosmodroma", navodi se u knjizi.

Bivša premijerka takođe iznosi i nešto prizemnije političke snove, navodi "Politiko".

Ona zamišlja 2040. godinu u kojoj "u Britaniji više nema zakone Evropske unije", na snazi je "podsticajan režim za veštačku inteligenciju", a niži troškovi energenata i brže procedure planiranja pomogli su Ujedinjenom Kraljevstvu da postane lider u oblasti veštačke inteligencije.

-Bitkoin je dobio poreski tretman u skladu sa svojim statusom oblika novca za komercijalne svrhe, piše ona. "Nije uvedena digitalna valuta centralne banke."

Na tvrdnje Liz Tras o odlasku Britanaca na Mars osvrnula se i Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

-A ovde se zaista nema šta prigovoriti: ishod bi bio neizbežan – pa makar i na Mars, napisala je na Telegramu Zaharova.

Nakon što je napustila funkciju usled pobune u sopstvenoj stranci, Liz Tras je odbacila tvrdnje da su njene ekonomske odluke – koje su uključivale ogromnu pomoć za plaćanje računa za energiju i smanjenje poreza finansirano novim zaduživanjem – bile uzrok pada vrednosti funte.

Umesto toga, ona je upirala prstom u centralnu banku, Ministarstvo finansija i nadzorno telo Kancelarija za budžetsku odgovornost, optužujući ih da su radili protiv nje. Njena nova knjiga direktno kritikuje Banku Engleske, koja je pre donošenja "mini-budžeta" predložila prodaju državnih obveznica u vrednosti od 80 milijardi funti, iako je tu prodaju kasnije odložila zbog previranja na tržištu.

Liz Tras je izgubila svoje mesto u Donjem domu parlamenta na opštim izborima 2024. godine, a od tada je učestvovala u pokretanju Konzervativne konferencije za političku akciju u Britaniji.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta