RUSKO MSP: Pravi cilj Zelenskog i njegove hunte ─ povećanje broja žrtava, napadaju NE Zaporožje

POLUDELE kijevske vlasti pojačale su napade na Energodar i Zaporošku nuklearnu elektranu, uzaludno pokušavajući da zaplaše osoblje te stanice, izjavila je predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Foto: Energoatom

-Potpuno ogrezavši u ludilo, kijevske vlasti su intenzivirale ciljane napade na Zaporošku nuklearnu elektranu i grad Energodar, u kojem žive zaposleni u elektrani, koji herojski nastavljaju da obavljaju svoje profesionalne dužnosti u izuzetno teškim uslovima, kao i njihove porodice. Početkom ove nedelje, Oružane snage Ukrajine gađale su isključivo civilne objekte: umetničku školu i vatrogasno-spasilačku jedinicu ruskog Ministarstva za vanredne situacije, navela je Zaharova, komentarišući situaciju u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani.

Ona je napomenula da je jasno da kijevski režim, nemajući mogućnost da vrši direktne napade na Zaporošku elektranu, nastavlja sa „uzaludnim pokušajima da destabilizuje rad elektrane zastrašivanjem njenog personala“.

Prema njenim rečima, jedini pravi cilj Zelenskog i njegove hunte jeste da povećaju broj žrtava i u Zaporoškoj oblasti stvore zonu bez života, zagađenu radijacijom.

-Takvi zločinački postupci jasno pokazuju da je jedini, pravi cilj Vladimira Zelenskog i njegove hunte povećanje broja žrtava i stvaranje mrtve zone radijacione kontaminacije u Zaporoškoj oblasti, rekla je Zaharova.

Zapadni pokrovitelji i sponzori kijevskog režima trebalo bi da shvate da ulažu u stvaranje direktnih radioloških pretnji u srcu Evrope, navela je diplomata.

-Krajnje je vreme da zapadni pokrovitelji i sponzori ove poremećene klike, kojoj su faktički dali odrešene ruke da nekažnjeno čine zločine, shvate da oni ne ulažu svoje resurse samo u propali antiruski projekat, već stvaraju direktne radiološke pretnje u centru Evrope, uključujući i pretnje po sopstvene građane, objasnila je Zaharova.

Ona je dodala da, uprkos provokacijama Kijeva u vezi sa Zaporoškom nuklearkom, međunarodna tela nisu u stanju da ga okrive, što se može završiti katastrofom.

-Primorani smo da konstatujemo da međunarodna tela, pre svega IAEA, veoma uzdržano reaguju na provokativne poteze Kijeva i još uvek nemaju smelosti da eksplicitno označe Ukrajinu kao krivca, pri čemu, čini se, ne shvataju da bi takvo beskičmenjačko ponašanje moglo da dovede do katastrofe, naglasila je Zaharova.

Diplomata je napomenula da Rusija ulaže sve napore da zaštiti Zaporošku nuklearnu elektranu, njene radnike i stanovnike Energodara od ukrajinskih napada.

sputnikportal.rs

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