Fudbal

Lamin Jamal osvojio prvu nagradu: Španac najbolji mladi fudbaler na svetu

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

26. 10. 2026. u 22:12

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PRVU nagradu na ceremoniji dodele "Zlatne lopte" dobio je Lamin Jamal.

Ламин Јамал освојио прву награду: Шпанац најбољи млади фудбалер на свету

FOTO: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Fudbaler Barselone proglašen je za najboljeg mladog igrača. On je ovo prestižno priznanje osvojio treći put zaredom.

Pozdrav svima. Hvala vam za nagradu, voleo bih da je ovo priznanje dobio moj saigrač Pau Kubarsi koji igra fenomenalno. Zahvalan sam za ovo priznanje, hvala Barseloni, Španiji, uradiću sve što je do mene da nastavim da igram dobro - rekao je Jamal.

Iako ima samo 19 godina već je jedan od najboljih na planeti. Prošle sezone je sa "furijom" Svetsko prvenstvo ove godine, a bio je i šampion La Lige.

Jamal je u sezoni 2025/26 u prvenstvu odigrao 28 utakmica i imao je dabl-dabl učinak od 16 golova i 11 asistencija. Uz to je u Ligi šampiona na 10 nastupa postigao šest pogodaka i imao četiri završna dodavanja.

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