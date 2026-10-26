Politika

DAN POSLE IZBORA: Pristalice Studentske liste proslavljaju pobedu na Trgu Slavija

Novosti online

26. 10. 2026. u 22:37

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Pristalice Studentske liste okupile su se večeras na Trgu Slavija u Beogradu kako bi proslavile pobedu i osvojenu većinu poslaničkih mandata na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, koji su protekli uz visoku izlaznost birača širom zemlje.

ДАН ПОСЛЕ ИЗБОРА: Присталице Студентске листе прослављају победу на Тргу Славија

Foto: Printskrin

Kako je saopštila Republička izborna komisija (RIK), na osnovu 8.143 obrađenih biračkih mesta, Studentska lista je dobila 2.247.516 glasova, odnosno 52,64 odsto, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" dobila je 1.674.435 glasova, odnosno 39,22 odsto glasova.

Studentska lista je odnela pobedu u većini regiona i gradova u Srbiji, dok je lista "Ujedinjena Srbija" osvojila većinu u regionu južne i istočne Srbije i Kosova i Metohije.

Srbija je nakon izbora dobila dvopartijsku Skupštinu, uz Studentsku listu sa 141 osvojenim poslaničkim mestom, tj. 103 mandata koji će popuniti poslanici "Ujedinjene Srbije". Šest mesta će pripasti predstavnicima manjinskih lista. 

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