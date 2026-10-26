DAN POSLE IZBORA: Pristalice Studentske liste proslavljaju pobedu na Trgu Slavija
Pristalice Studentske liste okupile su se večeras na Trgu Slavija u Beogradu kako bi proslavile pobedu i osvojenu većinu poslaničkih mandata na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, koji su protekli uz visoku izlaznost birača širom zemlje.
Kako je saopštila Republička izborna komisija (RIK), na osnovu 8.143 obrađenih biračkih mesta, Studentska lista je dobila 2.247.516 glasova, odnosno 52,64 odsto, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" dobila je 1.674.435 glasova, odnosno 39,22 odsto glasova.
Studentska lista je odnela pobedu u većini regiona i gradova u Srbiji, dok je lista "Ujedinjena Srbija" osvojila većinu u regionu južne i istočne Srbije i Kosova i Metohije.
Srbija je nakon izbora dobila dvopartijsku Skupštinu, uz Studentsku listu sa 141 osvojenim poslaničkim mestom, tj. 103 mandata koji će popuniti poslanici "Ujedinjene Srbije". Šest mesta će pripasti predstavnicima manjinskih lista.
Preporučujemo
Miloš Jovanović podnosi ostavku na mesto predsednika Novog DSS-a
26. 10. 2026. u 15:01
GLASANjE U PARIZU: Kako je glasala dijaspora
26. 10. 2026. u 14:51
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)