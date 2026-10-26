NATO SE SPREMA ZA NOVI OBLIK RATA: Ukrajina pokazala da savremeni sukobi ne praštaju!
SAVREMENO ratovanje traži novi pristup zbog promenjenog bezbednosnog okruženja, a pošto sve veći broj pretnji istovremeno zahvata različita područja, NATO razvija koncept operacija u više domena, izjavio je danas pukovnik Jost Vezemer iz Severnoatlantskog saveza povodom trodnevne konferencije o operacijama u više domena koja od sutra počinje u Splitu.
On je za HRT rekao da su te operacije važne jer se bezbednosno okruženje promenilo.
- Savremeni sukobi ne događaju se samo na udaljenim bojištima, nego i na mrežama, u nabavnim lancima i infrastrukturi, i to istovremeno - rekao je čelnik tima za implementaciju operacija u više domena NATO-a.
Prema njegovim rečima, cilj je da se povežu sposobnosti na kopnu, u vazduhu, sajber prostoru i svemiru kako bi se njihovim usklađenim delovanjem postigao što bolji učinak.
- To može da znači da brodovi obezbeđuju slobodan prolaz, avioni pružaju obaveštajne informacije, a svemirski timovi osiguravaju odbranu naših mreža. Moramo da postignemo najbolji mogući efekat - pojasnio je Vezemer.
Jedan od najvećih izazova biće da se obezbedi da sistem operacija u više domena bude spreman za primenu pre izbijanja krize, a prema njegovim rečima, zbog toga sistemi moraju da budu testirani.
- NATO je savez 32 članice i moramo da se pobrinemo da možemo da razmenjujemo i sprovodimo informacije. Tri su stvari važne: tehnologija, autoritet i sprovođenje svega toga u realističnim okolnostima - istakao je zvaničnik Alijanse.
Kako je ocenio, rat u Ukrajini dodatno je pokazao koliko se brzo menja priroda savremenog ratovanja i koliko su uz klasične vojne sposobnosti važni novi sistemi i otpornost društva.
- Ukrajina nam je pokazala da je moderno ratovanje brzo, povezano i da ne prašta. I dalje se radi o dvema vojskama koje se bore na frotnu, ali tu su i dronovi, elektronsko ratovanje, industrija, protivvazdušna obrana i otpornost civilnog s stanovništva - rekao je Vezemer.
Kao jednu od ključnih pouka, on je izdvojio sposobnost relativno jeftinih sistema da proizvedu velik učinak, ali i potrebu da vojne snage nastave da deluju i kada komunikacijski i drugi sistemi ne funkcionišu.
Dodaje i da se sajber prostor, satelitske sposobnosti i digitalna transformacija više ne posmatraju odvojeno od klasičnih vojnih operacija, nego kao njihov sastavni deo od samog početka.
- Od njih zavisimo u komunikaciji, navigaciji i sprovođenju operacija. Zato su operacije u više domena toliko važne jer su sajber prostor i digitalne sposobnosti uključeni od samog početka - objasnio je zvaničnik NATO-a.
On je naglasio da tehnologija može da bude efikasna samo ako različiti sistemi mogu međusobno da funkcionišu i razmenjuju podatke.
- Tehnologija je važna samo ako su naši sistemi interoperabilni. Sajber prostor i digitalna transformacija zato su deo same okosnice savremenog ratovanja - zaključio je Vezemer.
(Tanjug)
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