Svet

NATO SE SPREMA ZA NOVI OBLIK RATA: Ukrajina pokazala da savremeni sukobi ne praštaju!

В.Н.

26. 10. 2026. u 22:44

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SAVREMENO ratovanje traži novi pristup zbog promenjenog bezbednosnog okruženja, a pošto sve veći broj pretnji istovremeno zahvata različita područja, NATO razvija koncept operacija u više domena, izjavio je danas pukovnik Jost Vezemer iz Severnoatlantskog saveza povodom trodnevne konferencije o operacijama u više domena koja od sutra počinje u Splitu.

НАТО СЕ СПРЕМА ЗА НОВИ ОБЛИК РАТА: Украјина показала да савремени сукоби не праштају!

Foto: Freepik.com/www.slon.pics

On je za HRT rekao da su te operacije važne jer se bezbednosno okruženje promenilo.

- Savremeni sukobi ne događaju se samo na udaljenim bojištima, nego i na mrežama, u nabavnim lancima i infrastrukturi, i to istovremeno - rekao je čelnik tima za implementaciju operacija u više domena NATO-a.

Prema njegovim rečima, cilj je da se povežu sposobnosti na kopnu, u vazduhu, sajber prostoru i svemiru kako bi se njihovim usklađenim delovanjem postigao što bolji učinak.

- To može da znači da brodovi obezbeđuju slobodan prolaz, avioni pružaju obaveštajne informacije, a svemirski timovi osiguravaju odbranu naših mreža. Moramo da postignemo najbolji mogući efekat - pojasnio je Vezemer.

Jedan od najvećih izazova biće da se obezbedi da sistem operacija u više domena bude spreman za primenu pre izbijanja krize, a prema njegovim rečima, zbog toga sistemi moraju da budu testirani.

- NATO je savez 32 članice i moramo da se pobrinemo da možemo da razmenjujemo i sprovodimo informacije. Tri su stvari važne: tehnologija, autoritet i sprovođenje svega toga u realističnim okolnostima - istakao je zvaničnik Alijanse.

Kako je ocenio, rat u Ukrajini dodatno je pokazao koliko se brzo menja priroda savremenog ratovanja i koliko su uz klasične vojne sposobnosti važni novi sistemi i otpornost društva.

- Ukrajina nam je pokazala da je moderno ratovanje brzo, povezano i da ne prašta. I dalje se radi o dvema vojskama koje se bore na frotnu, ali tu su i dronovi, elektronsko ratovanje, industrija, protivvazdušna obrana i otpornost civilnog s stanovništva - rekao je Vezemer.

Kao jednu od ključnih pouka, on je izdvojio sposobnost relativno jeftinih sistema da proizvedu velik učinak, ali i potrebu da vojne snage nastave da deluju i kada komunikacijski i drugi sistemi ne funkcionišu.

Dodaje i da se sajber prostor, satelitske sposobnosti i digitalna transformacija više ne posmatraju odvojeno od klasičnih vojnih operacija, nego kao njihov sastavni deo od samog početka.

- Od njih zavisimo u komunikaciji, navigaciji i sprovođenju operacija. Zato su operacije u više domena toliko važne jer su sajber prostor i digitalne sposobnosti uključeni od samog početka - objasnio je zvaničnik NATO-a.

On je naglasio da tehnologija može da bude efikasna samo ako različiti sistemi mogu međusobno da funkcionišu i razmenjuju podatke.

- Tehnologija je važna samo ako su naši sistemi interoperabilni. Sajber prostor i digitalna transformacija zato su deo same okosnice savremenog ratovanja - zaključio je Vezemer.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MUŽ MI NIKAD NIJE REKAO DA SAM LEPA: Vera Matović progovorila o braku, pa priznala - Nikada se ne bih razvela

"MUŽ MI NIKAD NIJE REKAO DA SAM LEPA": Vera Matović progovorila o braku, pa priznala - "Nikada se ne bih razvela"