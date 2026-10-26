Navaro pred Makabi: Zvezda mora da ispravi greške, poznato i šta očekuje od Koloka

Trener Crvene zvezde Ibon Navaro govorio je o predstojećem duelu sa Makabijem iz Tel Aviva, ali i o tome šta bi novo pojačanje Kristijan Koloko trebalo da donese ekipi sa Malog Kalemegdana.

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Crveno-beli u ovaj susret ulaze posle poraza u večitom derbiju, a španski stručnjak posebno je istakao potrebu da se ekipa pozabavi ponavljanjem grešaka iz prethodnih utakmica.

- Problem nastaje kada pravite iste greške na dva uzastopna meča, čak i kada razlozi nisu isti. To nam se dogodilo protiv Igokee i Partizana. Potrebno je da analiziramo situaciju i razgovaramo o tome. Moramo da pronađemo način da se prilagodimo, jer u poslednje vreme gubimo ono što nas je krasilo tokom prethodnih mesec i po dana - poručio je Navaro.

Iskren razgovor presudio u Kolokovoj odluci

Kristijan Koloko je ranije istakao da je razgovor sa trenerom bio jedan od razloga zbog kojih je odlučio da prihvati ponudu Crvene zvezde. Navaro je objasnio kako je tekao njihov razgovor i šta je želeo da predstavi novom igraču.

- Izgleda da ću morati i sa vama da razgovaram kako bih vas ubedio u neke stvari - rekao je kroz osmeh španski trener, a zatim dodao da je Koloku otvoreno govorio o Beogradu, klubu, značaju koji Zvezda ima za svoje navijače i ideji koju ima kada je u pitanju sastavljanje tima.

Govoreći o njegovim košarkaškim kvalitetima, Navaro je naglasio da Koloko donosi određene karakteristike koje se razlikuju od onoga što ekipa već ima na raspolaganju.

- Reč je o drugačijem tipu igrača. Očekujem da nam pomogne u skoku i odbrani. U napadu brzo postavlja blokove i veoma je pokretan. Po tim karakteristikama razlikuje se od Ebuke i Džonatana - objasnio je trener crveno-belih.

Ipak, neizvesno je kada će novo pojačanje dobiti priliku da zaigra, posebno imajući u vidu zgusnut raspored i duplo evroligaško kolo.

- Još ne zna ni imena svih saigrača. Ako ih nauči do večeras, videćemo šta će biti sutra. Moramo da postupimo mudro - istakao je Navaro.

Makabi predstavlja poseban izazov

Na kraju, trener Crvene zvezde osvrnuo se i na narednog protivnika, naglasivši da Makabi zahteva poseban pristup u pripremi utakmice.

Prema njegovim rečima, ekipa iz Tel Aviva poseduje snagu i pokretljivost, a specifičan stil igre dodatno otežava pripremu za međusobni duel.

- Makabi je veoma zahtevan protivnik za pripremu. Razlikuje se od ostalih ekipa, fizički je snažan i pokretan, a igra i drugačiju košarku - zaključio je Navaro.