Pristalice Studentske liste okupile se ispred Pinka, kordon policije štiti zgradu

GRUPA pristalica Studentske liste okupila se večeras ispred zgrade TV Pinka, koju štiti kordon policije.

FOTO: Alo/Printskrin

Okupljeni su, kako navode mediji, zgradu gađali jajima, a ljudi iz automobila pozdravljali su ih sirenama.

Grupa pristalica Studentske liste i tzv. zborova upala je večeras i u zgradu televizije Informer, pošto su se prethodno okupili ispred zgrade, pretili glavnom uredniku Draganu J. Vučićeviću i zaposlenima.

Oni su se ispred zgrade TV Informer večeras sukobili i sa pripadnicima policijske brigade u opremi za razbijanje demonstracija, koje su gađali raznim predmetima, petardama, udarali ih šipkama i odgurivali.

(Alo!)