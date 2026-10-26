Pristalice Studentske liste okupile se ispred Pinka, kordon policije štiti zgradu
GRUPA pristalica Studentske liste okupila se večeras ispred zgrade TV Pinka, koju štiti kordon policije.
Okupljeni su, kako navode mediji, zgradu gađali jajima, a ljudi iz automobila pozdravljali su ih sirenama.
Grupa pristalica Studentske liste i tzv. zborova upala je večeras i u zgradu televizije Informer, pošto su se prethodno okupili ispred zgrade, pretili glavnom uredniku Draganu J. Vučićeviću i zaposlenima.
Oni su se ispred zgrade TV Informer večeras sukobili i sa pripadnicima policijske brigade u opremi za razbijanje demonstracija, koje su gađali raznim predmetima, petardama, udarali ih šipkama i odgurivali.
(Alo!)
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