IZETBEGOVIĆ I KOMŠIĆ ZAJEDNO BI U VLAST BiH: Uveliko traju razgovori o formiranju većine u Parlamentarnoj skupštini

VLAST na nivou BiH po svemu sudeći formiraće SNSD i HDZ BiH kao predstavnici srpskog i hrvatskog naroda i verovatno SDA, Stranka za BiH i DF, kao predstavnici bošnjačkog naroda. Ovo su rezultati sastanka predsednika tih stranaka, s tim da srpski i bošnjački predstavnici nisu još sedali za sto.

Bakir Izetbegović i Željko Komšić foto SDA

Lider SDA Bakir Izetbegović i DF Željko Komšić su postigli načelno dogovor o zajedničkom delovanju, a ranije je SDA dogovorila i saradnju sa Strankom za BiH.

To znači da SDP na čijem čelu je aktuelni premijer FBiH Nermin Nikšić ispada iz igre, a u vlasti definitivno više neće biti Narod i Pravda na čijem čelu je Elmedin Konaković, što znači i kraj sarajevske Trojke koju je činila još i Naša stranka, koja je imala izuzetno loš rezultat na izborima.

Savez SNSD, HDZ, SDA, DF i Stranka za BiH imala bi komotnu većinu u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, kao i u Domu naroda.

Izetbegović je rekao da razgovori o formiranju vlasti nakon opštih izbora idu u pravcu stvaranja koalicije stranaka koje su se protivile politikama Trojke na čijem čelu je bio SDP, i izrazio očekivanje da bi dogovor mogao biti postignut uskoro.

Koalicije ONO što može biti problem kada je reč o koaliciji SDA, SBiH i DF je što HDZ i SNSD, koji su nezaobilazni prilikom formiranja vlasti, ne žele za sada da budu u koaliciji sa DF. HDZ zbog toga što su im ta stranka i njen lider onemogućili da biraju svog člana Predsedništva BiH, a SNSD zbog stavova Komšića o Srpskoj.

- Mislim da idemo ka koaliciji stranaka koje su se odupirale onome što je radila Trojka. Imao sam niz sastanaka. Jedan normalan odnos svih tih aktera koji su se odupirali politikama Trojke, uz poštovanje snage SDA i rezultata na izborima, trebao bi uskoro da rezultira jednom koalicijom - izjavio je Izetbegović.

Portparol SNSD Radovan Kovačević izjavio je da poštovanje Ustava BiH mora biti osnova za saradnju buduće vlasti na nivou BiH. Istakao je da je SNSD dobio legitimitet srpskog naroda da predstavlja RS na nivou BiH, dok je HDZ BiH dobio podršku hrvatskog naroda.

- Pozivamo ih da radimo zajedno. SNSD nikada neće odustati od zaštite srpskog naroda i interesa RS - rekao je Kovačević.