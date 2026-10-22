"Navaro je kriv što je Zvezda izgubila!" Legendarni trener udario po treneru crveno-belih nakon večitog derbija

Partizan je pobedio Crvenu zvezdu u Evroligi, a nakon meča košarkaški ekspert Vlado Đurović bio je u svom elementu.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Legendarni trener izneo je utiske nakon utakmice i pobede Partizana.

- Zalužena pobeda Partizana. Da je Zvezda dobila bilo bi na sreću. Mene je Ibon Navaro toliko razočarao da to moram da kažem. Počeo je sa postavom koja nijednu ekipu ne bi dobila u ABA ligi. Počeo je postavom koja nema ni glavu ni rep. Njemu je najbolji igrač Džons, Nvora mu je najbolji strelac, treći igrač važan je Odželej. ostale može da menja. Oni ulaze na -14 i kako da igraju hladni. Partizan im je dao fore, a posle su jurili celu utakmicu. Ni Navaru nije jasno kako je došao u situaciju da može da pobedi.

Istakao je problematičnu raspodelu Minutaže.

- Neverovatno je kako deli minutažu. Dokle više će on da misli... Taj Karter igra više nego što treba. Svi igrači Partizana su se razgigrali. Ko god je ušao dao je Zvezdi koš, Niti je branio unutra, niti spolja. Toliko je slabo pripremljena utakmica.. Samo da uzmemo ovaj slučaj, najviše su na penalu bili Izundu i Odželeju. Svaki put su faulirali jer znaju da nema šanse da pogodi dva. Svi znaju da Džons prodre u desnu stranu, to je radio svaki put, i dao koš. To nije normalno na šta je ličila ta odbrana.

- Posle je počela jurnjava, agonija i da nije Nvora napravio seriju... Prvi promašaj koji Džons napravi izvede ga, ne slažem se sa tim. Za onu postavu što je počeo iznervirao je navijače, a da ne govorim i mene. Imali bi 5-2 bili bi u vrhu, a on izgubi tako ladno, da je neverovatno.

Na kraju, direktno je trenera Zvezde optužio za ovaj poraz.

- Navaro je kriv što je Zvezda izgubila i to samo ja mogu da kažem.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?