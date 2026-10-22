Košarka

"Ponosan sam na moje igrače" Prva reakcija Đoana Penjaroje nakon derbija Partizan - Zvezda

Александар Илић
Aleksandar Ilić

22. 10. 2026. u 23:23

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Partizan je u 7. kolu Evrolige dočekao Crvenu zvezdu.

Поносан сам на моје играче Прва реакција Ђоана Пењароје након дербија Партизан - Звезда

FOTO: N. Skenderija

Nakon meča trener domaćina Đoan Penjaroja izneo je svoje utiske. 

- Derbi je uvek neverovatan. Ponosan sam na moje igrače i navijače. Da budemo jasni, naš poslednja četvrtina bila je problematična. Mučili smo se da pogađamo, igrali smo dobru odbranu. Naravno, popravićemo ove situacije u nastavku sezone. Pokazali smo veliko srce. Ovo je košarka. Promašili smo sve što jesmo u poslednjih 15 minuta, ali smo pogodili trojke kada je bilo najvažnije, a to je odlučilo utakmicu. 

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