"Ponosan sam na moje igrače" Prva reakcija Đoana Penjaroje nakon derbija Partizan - Zvezda
Partizan je u 7. kolu Evrolige dočekao Crvenu zvezdu.
Nakon meča trener domaćina Đoan Penjaroja izneo je svoje utiske.
- Derbi je uvek neverovatan. Ponosan sam na moje igrače i navijače. Da budemo jasni, naš poslednja četvrtina bila je problematična. Mučili smo se da pogađamo, igrali smo dobru odbranu. Naravno, popravićemo ove situacije u nastavku sezone. Pokazali smo veliko srce. Ovo je košarka. Promašili smo sve što jesmo u poslednjih 15 minuta, ali smo pogodili trojke kada je bilo najvažnije, a to je odlučilo utakmicu.
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