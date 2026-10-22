Pajola heroj Partizana u meču protiv Zvezde! Evo kako je Italijan rešio večiti derbi (VIDEO)

Košarkaši Partizana slavili su nakon produžetaka protiv Crvene zvezde rezultatom 85:82 (31:21, 21:17, 13:12, 10:25, 10:7) u 7. kolu Evrolige.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Mučili su se crno-beli u napadu, ali je onda Alesandro Pajola izrastao u junaka.

Italijan je pogodio odlučujuću trojku na meču i tako "zapalio" tribine u Beogradskoj Areni.

Evo kako je Pajola rešio večiti derbi:

PAJOLA WHAT?! https://t.co/kcftZIDYJO — EuroLeague (@EuroLeague) October 22, 2026