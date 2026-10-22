"Ova atmosfera večeras je bolja nego na Barsa - Real!" Ibon Navaro nakon poraza Zvezde od Partizana

Crvena zvezda doživela je poraz nakon triler završnice i produžetka u "večitom" derbiju sedmog kola Evrolige protiv Partizana (85:82). Nakon meča na konferenciji za medije obratio se trener poraženog tima Ibon Navaro.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

U njegovom prvom derbiju - poraz.

- Čestitam Partizanu. Pristup je bio dobar, dominirali su u prvom poluvremenu, imali smo 80% za dva, Morali smo da ih zaustavimo, ali smo tu uradili užasan posao. Morali smo da zaustavimo Karlika, ali smo jako razočaravajuće odigrali prvo poluvreme - rekao je Navaro.

Šansa je, kako kaže, postojala.



- Utakmica je krenula da se menja u drugom poluvremenu jer smo imali drugačiju energiju. Mislim da smo imogli da pobedimo pred produžetak, ali nismo iskoristili šansu. Nekoliko skokova u napadau je onda bilo vrlo važno. Došli smo na utakmicu sat vremena kasnije i da vidimo zašto je tako.



Pohvalio je i Partizanovu odbranu.

- Mislim da su pametno odigrali odbranu, limitirali su nas i našu kreaciju. Jako dobar posao. Mi smo tek na kraju pokazali talenat koji naši igrači imaju"



Atmosfera je bolja nego u "El klasiku".



- Mnogo je bolje. Nisam vodio Real i Barsu, Đoan jeste. Nemam reči da opišem ovo večeras.



Na kraju je objasnio šta je bio plan u poslednjem napadu.

- Bile su potrebne sveže noge za akciju. Ideja je bila da se igra na Batlera, ali to nismo uspeli da izvedemo - podvukao je Navaro, pa poželeo laku noć novinarima na srpskom jeziku.