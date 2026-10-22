Košarka

"Ova atmosfera večeras je bolja nego na Barsa - Real!" Ibon Navaro nakon poraza Zvezde od Partizana

Filip Milošević

22. 10. 2026. u 23:36

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Crvena zvezda doživela je poraz nakon triler završnice i produžetka u "večitom" derbiju sedmog kola Evrolige protiv Partizana (85:82). Nakon meča na konferenciji za medije obratio se trener poraženog tima Ibon Navaro.

Ова атмосфера вечерас је боља него на Барса - Реал! Ибон Наваро након пораза Звезде од Партизана

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

U njegovom prvom derbiju - poraz.

- Čestitam Partizanu. Pristup je bio dobar, dominirali su u prvom poluvremenu, imali smo 80% za dva, Morali smo da ih zaustavimo, ali smo tu uradili užasan posao. Morali smo da zaustavimo Karlika, ali smo jako razočaravajuće odigrali prvo poluvreme - rekao je Navaro.

Šansa je, kako kaže, postojala.

- Utakmica je krenula da se menja u drugom poluvremenu jer smo imali drugačiju energiju. Mislim da smo imogli da pobedimo pred produžetak, ali nismo iskoristili šansu. Nekoliko skokova u napadau je onda bilo vrlo važno. Došli smo na utakmicu sat vremena kasnije i da vidimo zašto je tako.

Pohvalio je i Partizanovu odbranu.

- Mislim da su pametno odigrali odbranu, limitirali su nas i našu kreaciju. Jako dobar posao. Mi smo tek na kraju pokazali talenat koji naši igrači imaju"

Atmosfera je bolja nego u "El klasiku".

- Mnogo je bolje. Nisam vodio Real i Barsu, Đoan jeste. Nemam reči da opišem ovo večeras.

Na kraju je objasnio šta je bio plan u poslednjem napadu.

- Bile su potrebne sveže noge za akciju. Ideja je bila da se igra na Batlera, ali to nismo uspeli da izvedemo - podvukao je Navaro, pa poželeo laku noć novinarima na srpskom jeziku.

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