Predsednik Zvezde došao da podrži igrače, kapiten namestio ruku za derbi (VIDEO)
Crveno-beli u dobrom raspoloženju čekaju sutrašnji duel sa Partizanom.
Košarkaši Crvene zvezde biće gosti u prvom ovosezonskom evroligaškom derbiju, ali i pored toga veruju da mogu da savladaju gradskog rivala i tako nastave seriju pobeda. Ekipa Ibona Navara (50) vezala je četiri trijumfa u elitnom takmičenju, ali ovo će dosad biti definitivno najveći izazov, pogotovo jer će se u Areni igrati pred navijačima crno-belih (20.45, Arena premijum 1).
Na poslednjem treningu pred okršaj beogradskih velikana pojavio se i predsednik crveno-belih Željko Drčelić (50), koji je pružio podršku igračima i stručnom štabu. Na samom terenu bila je dobra atmosfera, a sa ekipom je radio i centar Džonatan Motli, koji je povreio mišić prednje lože još protiv Efesa.
Snažni Amerikanac je, prema rečim španskog trenera, odradio dva treninga u punom intenzitetu, ali će odluku o njegovom nastupu doneti na dan meča.
S druge strane, kapiten Ognjen Dobrić (31) biće ponovo jedan od najvećih aduta crveno-belih, jer je u karijeri odigrao preko 50 utakmica protiv Partizana. Odlično poznaje protivnika, a priznao je da je prethodnih dana i pričao sa saigračima, pogotovo novajlijama, kako bi im objasnio koliko derbi znači navijačima.
Iskusni krilni igrač je rešio i neke sitne zdravstvene probleme koji su ga mučili prethodnih dana, a na treningu je pokazao da je namestio ruku i da spreman čeka večitog rivala. Šutirao je trojke iz ćoška, njegove omiljene pozicije, i bio je nepogrešiv.
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