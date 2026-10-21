Policajci pucali u auto i ubili dete (1), tužilac kaže - OPRAVDANO! Sedeo u majčinom krilu, jurili ih zbog krađe (UZNEMIRUJUĆ VIDEO)

GLAVNA državna tužiteljka američke savezne države Misisipi zaključila je da je policija opravdano upotrebila silu kada je pucala na automobil tokom istrage krađe, pri čemu je ubijen jednogodišnji dečak.

Foto: Iks printskrin/@ashtonpittman

Kohen Vajli ubijen je u junu dok je sedeo majci u krilu. Policija tvrdi da je vozačica automobilom krenula prema policajcima, piše "BBC".

Pucnjava nakon dojave o krađi

Policija je 14. juna pozvana u prodavnicu „Volmart“ u gradu Senatobiji zbog dojave o krađi pelena i dečje odeće.

Prema navodima Istražnog biroa Misisipija, policajci su na parkingu zatekli dve žene i dete koji su se približavali automobilu.

Courtesy of family attorney Benjamin Crump

Pokušali su da zaustave vozilo, ali ono je, prema zvaničnoj verziji događaja, krenulo ka jednom od policajaca i zamalo ga udarilo.

Jedan od policajaca tada je otvorio vatru. Metak je usmrtio dečaka i teško ranio vozačicu Latoju Ferel. Kohenova majka, Velesija Vajli, koja je sedela na suvozačevom mestu sa detetom u krilu, negira da su ona ili Ferel nešto ukrale. Izjavila je da je podigla sina kako bi ga policajci videli, neposredno pre nego što je pogođen.

Protiv nijedne od dve žene nije podignuta krivična prijava.

Sporna odluka tužilaštva

Državna tužiteljka Lin Fič objavila je u ponedeljak kratkim saopštenjem zaključak istrage.

- U ovom incidentu, kancelarija državne tužiteljke utvrdila je da je upotreba sile bila opravdana - napisala je ona.

Policija nije objavila snimke pucnjave — ni one sa kamera koje policajci nose na uniformama, ni snimke nadzornih kamera sa parkinga.

Ipak, neki snimci su procurili na internet.

Na njima se, prema dostupnim navodima, vidi kako policajci pucaju na automobil koji se udaljava od njih.

Bodycam footage of the police shooting that killed 1-year-old Kohen Wiley has leaked through Dark Horse Press. Mississippi DPS claimed the Senatobia officer who fired the fatal shot feared for his life. His bodycam has not been released. Background: https://t.co/ubD9DFzyQZ https://t.co/eA6q7ssOZp — Ashton Pittman (@ashtonpittman) October 21, 2026

Advokat porodice Vajli, Bendžamin Kramp, usprotivio se odluci tužilaštva.

- Kako iko može da prihvati takav zaključak kada Kohenovoj porodici i javnosti i dalje nije dozvoljeno da vide snimke sa policijskih kamera? - izjavio je Kramp.

- Ako snimci potvrđuju odluku države, objavite ih. Nećemo odustati od borbe dok ova porodica ne sazna istinu - poručio je on.

Martin Zumah, advokat policajca koji je pucao, rekao je za Associated Press da je vozačica „pokušala da ubije“ njegovog klijenta.

- Nije imao drugog izbora nego da puca - izjavio je Zumah.

Dečak je ubijen na američki praznik Juneteenth, kojim se obeležava kraj ropstva, što je podstaklo proteste u Senatobiji.

Demonstranti tvrde da je rasna pripadnost imala ulogu u postupanju policije.

Kohen i obe žene u automobilu su Afroamerikanci, dok je policajac koji je pucao, prema navodima medija, belac, kao i državna tužiteljka.

Prošlog meseca gradske vlasti otpustile su načelnika policije, belca, nakon što su novine otkrile njegove tekstualne poruke u kojima je više puta koristio rasističke uvrede.

(IndeXR)