Nesreće

RAZLUPANA VOZILA, IMA MRTVIH I POVREĐENIH: Stravičan udes kod Zrenjanina

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

21. 10. 2026. u 20:21

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U TEŠKOJ saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Zrenjanin - Novi Sad, jedna osoba je izgubila život, dok je pet lica zadobilo povrede.

РАЗЛУПАНА ВОЗИЛА, ИМА МРТВИХ И ПОВРЕЂЕНИХ: Стравичан удес код Зрењанина

Foto: MUP Srbije

Sudarili su se veliki kamion pun repe, putarski kamion i automobil.

Kako saznajemo, u udesu su učestvovala tri vozila, dva teretna drumska vozila i jedno putničko vozilo.

Usled prevrtanja teretnjaka, velika količina šećerne repe rasula se po kolovozu, zbog čega je saobraćaj na ovoj deonici potpuno obustavljen.

Na mestu događaja brzo su reagovale hitne službe i policija, a više detalja o uzrocima nesreće i stanju povređenih biće poznato nakon završetka uviđaja.

(Telegraf.rs)

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