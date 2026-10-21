Politika

NENAD STEVANDIĆ: Nova niška deklaracija Ujedinjena Srbija i Srpska (FOTO)

Српска Инфо

21. 10. 2026. u 20:24

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PREDSEDNIK Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić podelio je utiske o skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Nišu.

НЕНАД СТЕВАНДИЋ: Нова нишка декларација Уједињена Србија и Српска (ФОТО)

Foto: Printscreen

- Nova niška deklaracija Ujedinjena Srbija i Srpska. Zato smo je utrojičili- navodi se u objavi.

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