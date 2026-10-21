Košarka

Pojavio se snimak! Ovako je uhapšen evroligaški sudija

В.М.

21. 10. 2026. u 17:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Grčku košarku potresa slučaj u koji su, prema navodima tamošnjih medija, umešani visoki funkcioneri i nekoliko poznatih košarkaških sudija. Sada je isplivao i snimak privođenja.

Појавио се снимак! Овако је ухапшен евролигашки судија

FOTO: Printskrin/Iks/@hoopsfthoughtgr

Tokom velike policijske akcije privedeni su predsednik Košarkaškog saveza Grčke Vangelis Liolis, njegov saradnik Jorgos Mavraganis, kao i četvorica arbitara koji su poznati i ljubiteljima evropske košarke.

Među uhapšenima je i Vasiliki Caruha, sudija koja je prethodnih sezona delila pravdu na utakmicama Evrolige. Na njenom sudijskom putu našli su se i susreti Crvene zvezde i Partizana. Osim nje, privedeni su i Ilijas Koromilas, Petros Papapetru i Anastasios Piloidis.

Nedugo pošto je informacija izašla u javnost pojavio se i video snimak hapšenja koji možete da pogledate u nastavku videa: 

Kako prenosi "Prototema" posebnu pažnju javnosti privukli su navodi o novcu koji je pronađen tokom istrage. U kući jednog od sudija u Kateriniju otkriveno je čak 820.000 evra.

Moguće sankcije ne završavaju se samo na zatvorskoj kazni. U okviru postupka predviđena je i zaplena imovine za koju se utvrdi da je stečena protivpravno, a njen obim zavisiće od rezultata istrage i utvrđene finansijske koristi.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRESUDAN JE PLEJ-OF: Partizan čeka borba za osminu finale Lige Evrope
Ostali sportovi

0 0

PRESUDAN JE PLEJ-OF: Partizan čeka borba za osminu finale Lige Evrope

RUKOMETAŠI Partizana broje poslednje dane u ovogodišnjoj Ligi šampiona. Crno-beli će večeras (18.45) u petom kolu igraati kod kuće sa Portom, a 29. oktobra u Berlinu protiv Fiksea stavljaju tačku na učešće u grupi A. Beograđani su i pre starta bili svesni da su autsjaderi protiv Vesprema i Fiksea, tako da se sa najjačima spremaju za izazove u Ligi Evrope.

21. 10. 2026. u 16:50

Politika
Tenis
Fudbal
Kakva dva potpisa za Crvenu zvezdu!

Kakva dva potpisa za Crvenu zvezdu!