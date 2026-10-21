Pojavio se snimak! Ovako je uhapšen evroligaški sudija

Grčku košarku potresa slučaj u koji su, prema navodima tamošnjih medija, umešani visoki funkcioneri i nekoliko poznatih košarkaških sudija. Sada je isplivao i snimak privođenja.

FOTO: Printskrin/Iks/@hoopsfthoughtgr

Tokom velike policijske akcije privedeni su predsednik Košarkaškog saveza Grčke Vangelis Liolis, njegov saradnik Jorgos Mavraganis, kao i četvorica arbitara koji su poznati i ljubiteljima evropske košarke.

Među uhapšenima je i Vasiliki Caruha, sudija koja je prethodnih sezona delila pravdu na utakmicama Evrolige. Na njenom sudijskom putu našli su se i susreti Crvene zvezde i Partizana. Osim nje, privedeni su i Ilijas Koromilas, Petros Papapetru i Anastasios Piloidis.

Nedugo pošto je informacija izašla u javnost pojavio se i video snimak hapšenja koji možete da pogledate u nastavku videa:

The moment EuroLeague referee Vaso Tsaroucha arrives at police headquarters (GADA) for her deposition 👀🚨 https://t.co/mwVYiaa8jJ — hoopsforthought.gr (@hoopsfthoughtgr) October 21, 2026

Kako prenosi "Prototema" posebnu pažnju javnosti privukli su navodi o novcu koji je pronađen tokom istrage. U kući jednog od sudija u Kateriniju otkriveno je čak 820.000 evra.

Moguće sankcije ne završavaju se samo na zatvorskoj kazni. U okviru postupka predviđena je i zaplena imovine za koju se utvrdi da je stečena protivpravno, a njen obim zavisiće od rezultata istrage i utvrđene finansijske koristi.