Pojavio se snimak! Ovako je uhapšen evroligaški sudija
Grčku košarku potresa slučaj u koji su, prema navodima tamošnjih medija, umešani visoki funkcioneri i nekoliko poznatih košarkaških sudija. Sada je isplivao i snimak privođenja.
Tokom velike policijske akcije privedeni su predsednik Košarkaškog saveza Grčke Vangelis Liolis, njegov saradnik Jorgos Mavraganis, kao i četvorica arbitara koji su poznati i ljubiteljima evropske košarke.
Među uhapšenima je i Vasiliki Caruha, sudija koja je prethodnih sezona delila pravdu na utakmicama Evrolige. Na njenom sudijskom putu našli su se i susreti Crvene zvezde i Partizana. Osim nje, privedeni su i Ilijas Koromilas, Petros Papapetru i Anastasios Piloidis.
Nedugo pošto je informacija izašla u javnost pojavio se i video snimak hapšenja koji možete da pogledate u nastavku videa:
Kako prenosi "Prototema" posebnu pažnju javnosti privukli su navodi o novcu koji je pronađen tokom istrage. U kući jednog od sudija u Kateriniju otkriveno je čak 820.000 evra.
Moguće sankcije ne završavaju se samo na zatvorskoj kazni. U okviru postupka predviđena je i zaplena imovine za koju se utvrdi da je stečena protivpravno, a njen obim zavisiće od rezultata istrage i utvrđene finansijske koristi.
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