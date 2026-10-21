Svet

ZELENSKI IMA USLOV ZA PREGOVORE: Podržavamo da trileateralni razgovori budu održani do početka novembra

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

21. 10. 2026. u 23:11

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski rekao je danas da Kijev podržava predlog Sjedinjenih Američkih Država da trilateralni sastanak sa Rusijom na nivou pregovarača trebalo da bude održani što pre, najkasnije početkom novembra.

ЗЕЛЕНСКИ ИМА УСЛОВ ЗА ПРЕГОВОРЕ: Подржавамо да трилеатерални разговори буду одржани до почетка новембра

Foto: Volodymyr Tarasov/Sipa Press/Profimedia

On je u razgovoru sa novinarima na aplikaciji Vacap naveo da će ukrajinski, američki i ruski pregovarački timovi razgovarati o razradi dnevnog reda za trilateralni sastanak.

Dodao je da je razgovarao sa američkim zvaničnicima nakon razgovora izaslanika Stiva Vitkofa sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Sankt Peterburgu.

-Dobili smo povratne informacije da Rusija podržava trilateralni sastanak na nivou naših timova. Američka strana predlaže da se to uradi što je pre moguće. Mi to podržavamo, rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

Ukrajinski predsednik je potvrdio da ne zna koji će biti konačni datumi ovog sastanka, ali, kako je rakao, dnevni red je jasan - okončati rat, približiti mir i pripremiti sve za sastanak na nivou rukovodstva.

-Ovo je veoma važno za sve. Da bi se razradio ovaj dnevni red timovi će međusobno komunicirati, rekao je Zelenski i dodao da su "američki partneri obećali da će organizovati sastanak što je pre moguće".

Zelenski je rekao da će ukrajinski pregovarački tim podržati predloge za prekid vatre, primirje u energetskom sektoru i razne humanitarne inicijative, uključujući povratak zatvorenika.

Izrazio je nadu da će Rusija poštovati svoje obaveze u vezi sa trilateralnim sastankom.

Vitkof se ranije danas sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Sankt Peterburgu, nakon što je u utorak u Oslu razgovarao sa Zelenskim.

Tanjug

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RADOST U DOMU PEVAČA: Miki Mećava postao otac u 64. godini

RADOST U DOMU PEVAČA: Miki Mećava postao otac u 64. godini