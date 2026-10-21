ZELENSKI IMA USLOV ZA PREGOVORE: Podržavamo da trileateralni razgovori budu održani do početka novembra
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski rekao je danas da Kijev podržava predlog Sjedinjenih Američkih Država da trilateralni sastanak sa Rusijom na nivou pregovarača trebalo da bude održani što pre, najkasnije početkom novembra.
On je u razgovoru sa novinarima na aplikaciji Vacap naveo da će ukrajinski, američki i ruski pregovarački timovi razgovarati o razradi dnevnog reda za trilateralni sastanak.
Dodao je da je razgovarao sa američkim zvaničnicima nakon razgovora izaslanika Stiva Vitkofa sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Sankt Peterburgu.
-Dobili smo povratne informacije da Rusija podržava trilateralni sastanak na nivou naših timova. Američka strana predlaže da se to uradi što je pre moguće. Mi to podržavamo, rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform.
Ukrajinski predsednik je potvrdio da ne zna koji će biti konačni datumi ovog sastanka, ali, kako je rakao, dnevni red je jasan - okončati rat, približiti mir i pripremiti sve za sastanak na nivou rukovodstva.
-Ovo je veoma važno za sve. Da bi se razradio ovaj dnevni red timovi će međusobno komunicirati, rekao je Zelenski i dodao da su "američki partneri obećali da će organizovati sastanak što je pre moguće".
Zelenski je rekao da će ukrajinski pregovarački tim podržati predloge za prekid vatre, primirje u energetskom sektoru i razne humanitarne inicijative, uključujući povratak zatvorenika.
Izrazio je nadu da će Rusija poštovati svoje obaveze u vezi sa trilateralnim sastankom.
Vitkof se ranije danas sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Sankt Peterburgu, nakon što je u utorak u Oslu razgovarao sa Zelenskim.
Tanjug
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