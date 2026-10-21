Politika

SKANDAL! Vladan Kuzmanović sa "Studnetske liste" poručio: Za Kosovo me nije briga! (VIDEO)

В.Н.

21. 10. 2026. u 23:12

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Vladan Kuzmanović sa "Studnetske liste" u debati na RTS doslovce je rekao da ga za Kosovo nije briga!

СКАНДАЛ! Владан Кузмановић са Студнетске листе поручио: За Косово ме није брига! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Ovakvom izjavom predstavnik "Studentske liste" nije samo jasno poručio da će priznati lažnu državu Kosovo, već jasno stavio do znanja da su je oni već priznali i da je posmatraju kao posebnu teritoriju a ne kao deo Srbije.

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