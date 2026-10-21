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USPOMENE NA VREME KOJE SE VIŠE NEĆE PONOVITI: Zvonko Bogdan na koncertu vratio publiku u neka druga vremena (FOTO)

Dušan Cakić

21. 10. 2026. u 23:10

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PESME koje čuvaju duh ravnice, priče o ljubavi i uspomene na neka druga vremena okupile su večeras, u sredu, 21. oktobra, beogradsku publiku u Plavoj dvorani Sava centra, gde je Zvonko Bogdan održao koncert uz pratnju Tamburaškog orkestra Radio-televizije Vojvodine.

УСПОМЕНЕ НА ВРЕМЕ КОЈЕ СЕ ВИШЕ НЕЋЕ ПОНОВИТИ: Звонко Богдан на концерту вратио публику у нека друга времена (ФОТО)

Foto: ATA Images

Kao jedan od najprepoznatljivijih čuvara panonske pesme, Bogdan je publici približio svet salaša, tambure i boemskog života, po kome je njegova muzika decenijama prepoznatljiva.

Na repertoaru su se našle bezvremenske numere „Ej, salaši na severu Bačke“, „Prošle su mnoge ljubavi“, „Već odavno spremam svog mrkova“, „Govori se da me varaš“ i „Kraj jezera jedna kuća mala“.

Posle niza koncerata ranijih godina u Sava centru, Bogdan se ponovo susreo sa beogradskom publikom, ovoga puta u okviru programa simboličnog naziva „Uspomene na vreme koje se više ponoviti neće“.

Foto: ATA Images

Njegove pesme još jednom su podsetile na vreme koje je prošlo, ali čiji duh i dalje živi kroz melodije koje se prenose s generacije na generaciju.

– Neke pesme nikada ne ostare, jer u sebi nose uspomene, ljubav i duh jednog vremena. Posebno mi je drago kada se te melodije pevaju zajedno sa publikom i kada vidim da ih vole i mlađe generacije. To je najlepša potvrda da pesma nastavlja da živi – rekao nam je Zvonko.

 

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