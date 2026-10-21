Politika

ILIJA SRDANOVIĆ I REFERENDUM 2006: Dokaz da je glasao za odvajanje Crne Gore od Srbije!?

24седам

21. 10. 2026. u 23:18

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Dokumenti objavljeni na društvenoj mreži Iks otvaraju ozbiljna pitanja o ulozi Ilije Srdanovića na referendumu u Crnoj Gori 2006. godine.

ИЛИЈА СРДАНОВИЋ И РЕФЕРЕНДУМ 2006: Доказ да је гласао за одвајање Црне Горе од Србије!?

Foto: Printskrin/RTV 1

Prosrpski blok za zajedničku državu tada je podneo prigovor Opštinskoj izbornoj komisiji Šavnik, ukazujući na navodne nepravilnosti u glasanju Srdanovića na biračkom mestu 22, Donja Bukovica - škola u Šavniku kod Žabljaka.

Republička referendumska komisija odbacila je prigovor nekoliko dana kasnije.

Dokumentacija jasno potvrđuje da je glasao bez zakonskog prava, i to u korist Mila Đukanovica, za nezavisnost Crne Gore od Srbije!

Kako neko ko je glasao za odvajanje Crne Gore od Srbije danas pretenduje da vodi Srbiju?

Milogorci, nećete nam Srbiju voditi preko svojih politickih potrčaka!

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