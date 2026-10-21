ILIJA SRDANOVIĆ I REFERENDUM 2006: Dokaz da je glasao za odvajanje Crne Gore od Srbije!?

Dokumenti objavljeni na društvenoj mreži Iks otvaraju ozbiljna pitanja o ulozi Ilije Srdanovića na referendumu u Crnoj Gori 2006. godine.

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Prosrpski blok za zajedničku državu tada je podneo prigovor Opštinskoj izbornoj komisiji Šavnik, ukazujući na navodne nepravilnosti u glasanju Srdanovića na biračkom mestu 22, Donja Bukovica - škola u Šavniku kod Žabljaka.

Republička referendumska komisija odbacila je prigovor nekoliko dana kasnije.

Dokumentacija jasno potvrđuje da je glasao bez zakonskog prava, i to u korist Mila Đukanovica, za nezavisnost Crne Gore od Srbije!

Kako neko ko je glasao za odvajanje Crne Gore od Srbije danas pretenduje da vodi Srbiju?

Milogorci, nećete nam Srbiju voditi preko svojih politickih potrčaka!

ILIJA SRDANOVIC I REFERENDUM 2006: DOKAZ DA JE GLASAO ZA ODVAJANJE CRNE GORE OD SRBIJE!? Dokumenti do kojih smo dosli otvaraju ozbiljna pitanja o ulozi Ilije Srdanovica na referendumu u Crnoj Gori 2006. godine. Prosrpski blok za zajednicku drzavu tada je podneo prigovor Opstinskoj izbornoj komisiji Savnik, ukazujuci na navodne nepravilnosti u glasanju Srdanovica na birackom mestu 22, Donja Bukovica - skola u Savniku. Republicka referendumska komisija odbacila je prigovor nekoliko dana kasnije. Dokumentacija jasno potvrdjuje da je glasao bez zakonskog prava, i to u korist Mila Djukanovica, za nezavisnost Crne Gore od Srbije! Kako neko ko je glasao za odvajanje Crne Gore od Srbije danas pretenduje da vodi Srbiju? Milogorci, necete nam Srbiju voditi preko svojih politickih potrcaka! — Istina Boli (@boliistina4) October 21, 2026