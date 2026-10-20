Olimpijakos bez jednog od najboljih dočekuje Crvenu zvezdu u Evroligi!

MVP Fajnal-fora Evrolige van terena narednih dvadesetak dana.

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Bek Olimpijakosa Evan Furnije ima hematom u levom ramenu, a doživeo je i istegnuće medijalnog ligamenta kolena zbog čega se procenjuje da će pauzirati oko 20 dana.

To automastki znači da Franzuc gotovo sigurno propušta utakmicu sa Crvenom zvezdom, koja je na programu šestog novembra od 20.15 u Pireju.

Započeo je 33-godišnji bivši NBA as vrlo dobro novu takmičarsku godinu. Na šest odigranih mečeva u Evorligi prosečno beleži nešto više od 11 poena, dok u grčkom šampionatu postiže ravno devet poena po utakmici uz tri asistencije.

Kako se sezona bude odmicala, tako će reprezentativac Frnacuske biti sve važniji za tim Jorgosa Barcokasa. Crveno-beli su aktuelni šampioni Evrope, a u pravo je Furnije posle pobede u finalu nad Realom 92:85 izabran za MVP-a Fajnal-fora. U finalnom meču postigao je 20 poena uz pet skokova i četiri asistencije.

Ova informacija može da raduje Ibona Navara i njegovu ekipu, koja je u nizu od četiri pobede u elitnom takmičenju. Priliku da upišu peti trijumf u eliti imaće prekosutra u prvom večitom derbiju u sezoni, kada će gostovati Partizanu.