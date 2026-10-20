"DRŽALI SU NAM PRIDIKE SVE OVO VREME" Vučić: Slušamo od predstavnika studentsko-blokaderske liste najstrašnije laži

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić naglasio je da je njegova lista iznosila ozbiljan program, dok je program "studentske" liste izražavanje mržnje prema onima koje ne mogu da pobede.

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- Poštovani građani Srbije, prethodnih dana, prethodnih nedelja, pokušao sam da razgovaram sa našim političkim protivnicima. Meseci, godina. Nisu hteli. Dve godine. Ponudio sam duel našim, i debatu našim političkim protivnicima. Sa svima su hteli, sa mnom nisu hteli. Vi pogodite sami iz kojih razloga. A ja ću samo da dodam još jedan, nije to samo da su se uplašili, jer svakako da bi izgubili. Ovo što smo mi iznosili je program ozbiljne skupine politički pismenih ljudi. Ono što smo slušali od njih nije bio nikada nikakav program, to je bilo izražavanje mržnje prema onima koje ne mogu da pobede, i protiv kojih ne smeju da izađu ni na TV debatu, niti na duel. Dakle, tražio sam to sve. Čak je i Televizija Srbije pozvala mene protiv prvog na listi Studentske, i protiv Crte koja je glavni pomagač i glavni nosilac političke aktivnosti Studentske liste. Pristao sam da idem protiv njih dvoje. Odbili su. Naravno, Radio-televizija Srbije meni nije dala priliku da govorim, iako iz meni nepoznatog razloga ovi ljudi su to odbili. Ali smo zato mogli da slušamo i večeras, kao i svaki put, od predstavnika studentsko-blokaderske liste najstrašnije laži. Ja ću na nekoliko njih da odgovorim, poštovani građani. Držali su nam pridike sve ovo vreme oni koji su služili stranom faktoru i u ime stranog faktora, u ime stranih ambasada, rušili našu zemlju. Blokirali je i palili dok smo mi radili i gradili. Dok smo gradili stotine i hiljade kilometara puteva, izgradili više kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica nego što je 70 godina ranije pre toga izgrađeno. Izgradili, rekonstruisali 828 kilometara pruga. Izgradili potpuno novu brzu prugu, gradimo brzu između Beograda i Subotice, gradimo novu brzu prugu između Beograda i Niša. Otvarali Niš-Brestovac prema Leskovcu i nastavićemo to da radimo, kao što smo rekonstruisali Beograd-Valjevo, pa ćemo i Valjevo-Vrbnica do crnogorske granice. Za to vreme su oni samo blokirali i zaustavljali našu zemlju. E, ti ljudi su, kada su shvatili da su ih ljudi prozreli i da imaju ogoljenu antisrpsku politiku, da im je politika uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji. Ja želim da vam ukažem na činjenicu, može sad to da se vrati, pa da pogledate, ako im oni ne daju i reprizu sa RTS-a, jer su sve vreme, zajedno sa N1 i Novom S, na najprljaviji način učestvovali u provođenju revolucije protiv građana Srbije i protiv države Srbije.