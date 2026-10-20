ZELENSKI O RAZGOVORIMA SA TRAMPOVIM IZASLANICIMA: Razmatrani predlozi za prekid vatre po uzoru na član 5 NATO-a
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da su tokom razgovora sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Stivom Vitkofom u Oslu razmatrani predlozi za različite formate prekida vatre, bezbednosne garancije za Ukrajinu i pitanja teritorija.
Zelenski je na konferenciji za novinare, nakon razgovora održanih uz učešće norveškog premijera Jonasa Gara Sterea i finskog predsednika Aleksandra Stuba, rekao da je Ukrajina spremna za pregovore i da je važno pokazati znake deeskalacije, preneo je Ukrinform.
-Zato postoje određeni predlozi za različite formate prekida vatre, rekao je Zelenski.
On je naveo da su sa američkom stranom razgovarane bezbednosne garancije za Ukrajinu, uključujući mogućnost primene člana 5 NATO-a i opciju "člana 5 lajt".
Prema njegovim rečima, dokument koji će Vitkof predati ruskoj strani sadrži različite vrste bezbednosnih garancija, a odgovor se očekuje u roku od jednog dana.
Zelenski je ponovio da o teritorijalnim pitanjima mora da se razgovara na najvišem nivou i izrazio je spremnost za trilateralni sastanak sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom.
-Nijedno pitanje o Ukrajini ne može da se razmatra bez Ukrajine, poručio je Zelenski i dodao da pregovori o budućnosti zemlje mogu da se vode samo uz njeno učešće.
On je naveo da je tokom razgovora bilo reči i o obnovi Ukrajine nakon rata, ističući da je cilj da se sukob završi što pre.
On je izrazio nadu da će Ukrajini pomoći američki i evropski partneri.
Takođe je kazao da američki obaveštajni podaci o raketnim napadima sada funkcionišu, ističući njihov značaj za rano upozoravanje stanovništva na dolazak balističkih raketa.
-Rano upozoravanje je od izuzetnog značaja za naše ljude - za decu i civile, kako bismo znali kada dolaze balističke rakete, istakao je ukrajinski predsednik.
Tanjug
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