"SVE ŠTO KAŽU, SVE SLAŽU" Vučić: Mi imamo više kandidata sa Kosova i Metohije, junačnih Srba koji nam čuvaju ime i prezime

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić istakao je 120 ljudi sa "Studentske liste" doprinelo da tkz. Kosovo samoproglasi svoju nezavisnost 2008. godine.

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- Ako ih pitate za Kosovo, oni kažu: "Pa ne, ne, mi nikada ne bismo prihvatili i potpisali francusko-nemački sporazum" aludirajući na to da smo mi to potpisali. Nikada to nisam potpisao, čak sam rekao da me je tada bolela ruka i da nisam želeo da potpišem. Vidite o kakvim lažovima i prevarantima je reč. Sve što kažu, sve slažu. O Kosovu i Metohiji pričate vi? Ima vas 120 na toj listi koji ste bili u dosadašnjoj vlasti. 120 vas koji ste doprineli činjenici da takozvano Kosovo samoproglasi svoju nezavisnost 2008. godine, i ništa po tom pitanju niste preduzeli. Da istovremeno 95 zemalja prizna nezavisno Kosovo? Zamerate meni, koji sam učestvovao i direktno, naporno, marljivo i vredno radio na otpriznavanju Kosova za 28 zemalja. Vi koji to ni za jednu jedinu zemlju niste uradili. Vi kojima nikada Kosovo i Metohija na pamet nije pala, i nemate ni jednog kandidata sa Kosova i Metohije. Mi imamo više kandidata sa Kosova i Metohije, Srba, junačnih Srba koji nam čuvaju ime i prezime. Oni nemaju ni jednog.