MAKRON OTIŠAO PO BENZIN: U pomoć Francuzima priskaču UAE i Bahrein

Predsednik Francuske Emanuel Makron obezbedio je tokom posete zemljama Persijskog zaliva dodatnih 200.000 tona dizel-goriva mesečno za francusko tržište.

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Prema saopštenju Jelisejske palate, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein obavezali su se da isporučuju po 100.000 tona. Ovim količinama treba dodati još 95.000 mesečno koje je Saudijska Arabija ranije obećala za oktobar i novembar.

Ukupno 295.000 tona odgovara približno desetini francuske potrošnje dizela. Cilj je da se spreče nestašice i ublaži pritisak na cene goriva, čiji je nagli rast jedan od glavnih uzroka sadašnjeg nezadovoljstva građana.

Cene goriva u Francuskoj na pumapa za pojedine derivate premašuju astronomskih dva i po evra.