MAKRON OTIŠAO PO BENZIN: U pomoć Francuzima priskaču UAE i Bahrein
Predsednik Francuske Emanuel Makron obezbedio je tokom posete zemljama Persijskog zaliva dodatnih 200.000 tona dizel-goriva mesečno za francusko tržište.
Prema saopštenju Jelisejske palate, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein obavezali su se da isporučuju po 100.000 tona. Ovim količinama treba dodati još 95.000 mesečno koje je Saudijska Arabija ranije obećala za oktobar i novembar.
Ukupno 295.000 tona odgovara približno desetini francuske potrošnje dizela. Cilj je da se spreče nestašice i ublaži pritisak na cene goriva, čiji je nagli rast jedan od glavnih uzroka sadašnjeg nezadovoljstva građana.
Cene goriva u Francuskoj na pumapa za pojedine derivate premašuju astronomskih dva i po evra.
Preporučujemo
NOVI DEKRET ĐORĐE MELONI: Nasilno učešće na demonstracijama postaje krivično delo
20. 10. 2026. u 21:36
PRAVDA PO EKSPRESNOM POSTUPKU: Suđenje izazivačima nereda u Francuskoj
20. 10. 2026. u 21:32
POLICIJSKI ČAS PRIVIDNO SMIRIO FRANCUSKU: Strah od subote zaokuplja Francuze
20. 10. 2026. u 21:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)