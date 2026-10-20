Svet

MAKRON OTIŠAO PO BENZIN: U pomoć Francuzima priskaču UAE i Bahrein

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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Predsednik Francuske Emanuel Makron obezbedio je tokom posete zemljama Persijskog zaliva dodatnih 200.000 tona dizel-goriva mesečno za francusko tržište.

МАКРОН ОТИШАО ПО БЕНЗИН: У помоћ Французима прискачу УАЕ и Бахреин

Foto: Goran Čvorović

Prema saopštenju Jelisejske palate, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein obavezali su se da isporučuju po 100.000 tona. Ovim količinama treba dodati još 95.000 mesečno koje je Saudijska Arabija ranije obećala za oktobar i novembar.

Ukupno 295.000 tona odgovara približno desetini francuske potrošnje dizela. Cilj je da se spreče nestašice i ublaži pritisak na cene goriva, čiji je nagli rast jedan od glavnih uzroka sadašnjeg nezadovoljstva građana.

Cene goriva u Francuskoj na pumapa za pojedine derivate premašuju astronomskih dva i po evra.

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