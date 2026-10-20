Košarka

Delije i Grobari likuju! Zvezda i Partizan pred derbi dobili sjajnu vest!

С.С.

20. 10. 2026. u 21:55

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Večiti rivali imaće istog rivala u narednom periodu.

Делије и Гробари ликују! Звезда и Партизан пред дерби добили сјајну вест!

Foto: Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaški klub Makabi iz Tel Aviva upao je u veliki problem, pred nastavak sezone. "Ponos Izraela" je ostao bez Ifea Lundberga, koji će zbog povrede propustiti brojne važne mečeve, među kojima su i gostovanja Crvenoj zvezdi i Partizanu u Evroligi.

Danski reprezentativac doživeo je delimično kidanje tetive kvadricepsa na treningu, a prema saopštenju kluba, očekuje se da će van terena provesti između šest i osam nedelja.

To znači da Izraelci neće moći da računaju na iskusnog beka 27. oktobra, kada gostuje timu Ibona Navara, kao ni 6. novembra, u meču protiv ekipe Đoana Penjaroje.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Povreda je stigla u posebno nezgodnom trenutku za tim iz Tel Aviva, koji u narednih mesec dana očekuje izuzetno zgusnut raspored. Pored susreta sa Beograđanima, Makabi će odigrati i dva duela protiv gradskog rivala Hapoela, dok ga u Evroligi čekaju okršaji sa Real Madridom, Parizom, Olimpijakosom i Dubaijem.

Lundberg je u drugoj polovini prošle sezone pružao sjajne igre i letos produžio saradnju sa Makabijem, ove takmičarske godine u Evroligi prosečno beleži 7,7 poena, 2,5 skokova i tri asistencije na šest odigranih mečeva.

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