Imao je operaciju glave, pobedio tešku bolest, a sada dolazi da sudi Zvezdi na Marakani

Rumunski arbitar prošao je kroz jako težak period.

Arne Amberg / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak veče dočekaća Kopenhagen u drugom kolu Lige konferencije (18.45, RTS 2, Arena premijum 2), a Sudijska komisija UEFA odredila je da pravdu deli Radu Petresku (43). Biće to povratak Rumuna na "Marakanu" posle godinu dana, pošto je prethodno bio glavni kada je Seltik gostovao crveno-belima u okviru Lige Evrope.

Međutim, ono što se malo zna jeste teška životna priča i problemi sa kojima se arbitar iz Bukurešta borio u prošlosti. On je 2018. godine uspeo da pobedi tešku bolest, za koju je sasvim slučajno saznao.

Naime, Petresku je tokom proleća 2017. osetio jaku glavobolju, prvo na turniru u Francuskoj, a potom i nakon jedne utakmice u Estoniji. Neposredno nakon toga otišao je kod lekara, kako bi obavio detaljne preglede.

- Osećao sam jaku mučninu, oštar bol u glavi. Povezivao sam to sa promajom, nisam shvatao ozbiljno. Posle te dve situacije sve je kulminiralo u Irskoj, sredinom jula. Probudio sam se sa izuzetno jakom glavoboljom, loše sam se osećao, kao da mi nešto pulsira u mozgu. Uspeo sam da završim utakmicu, valjda zbog adrenalina, ali sam odmah posle toga otišao kod doktora - ispričao je svojevremeno Petresku za rumunsku "Gazetu Sporturilor".

Mislio je u prvi mah da će dobiti samo lekove protiv bolova i da nije ništa ozbiljno u pitanju, ali onda je usledio šok.

- Očekivao sam da ću dobiti da pijem Nurofen ili neki sličan lek. Uradio sam CT skener glave u bolnici u Bukureštu, a kada se lekar pojavio sa rezultatima, po izrazu njegovog lica sam mogao da vidim da su vesti loše. Tada mi je rekao da imam tumor na malom mozgu - objasnio je Petresku.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages Radu Petresku je prošle sezone sudio Zvezda - Seltik

Rumunski arbitar je hitno operisan, a nedelju dana kasnije je saznao da je tumor bio benigni.

- Bio je veličine mandarine. Na svu sreću, nije bio maligni tumor, pa je i oporavak išao lakše. Prvo što sam pitao kada sam se probudio iz anestezije bilo je da li ću moći ponovo da sudim - priznao je Petresku.

Nekoliko meseci je Radu, inače diplomirani pravnik, morao da miruje i da bude posvećen oporavku. Već na proleće 2018. pojavio se u trening-kampu Fudbalskog saveza Rumunije i uspešno prošao sve rigorozne fizičke testove, posle čega je mogao da se vrati suđenju utakmica.

Inače, on je karijeru arbitra počeo još 2002. godine, da bi 2007. debitovao u Prvoj ligi Rumunije, dok od 2012. nosi FIFA znak na grudima.