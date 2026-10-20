"KOME JE DO POLITIKE, NEKA OSNUJE POLITIČKU STRANKU" Vučić: Neće biti nikakve politike ni na fakultetima i školama
UKOLIKO postane predsednik Vlade, nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić garantuje da neće biti nikakve politike ni na fakultetima ni u školama.
- Kome je do politike, neka osnuje političku stranku, grupu građana, šta god želi, kako god želi, neka se bavi politikom na izborima, a naša deca će da uče, i ono što će oni da stiču, to je znanje, a ne da pišu grafite i da ruše nekoga ili da grade političke karijere umesto da grade svoje profesionalne karijere, umesto da budu uspešni ljudi, umesto da budu ljudi čije znanje niko ne može da im oduzme.
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