Politika

"KOME JE DO POLITIKE, NEKA OSNUJE POLITIČKU STRANKU" Vučić: Neće biti nikakve politike ni na fakultetima i školama

В.Н.

20. 10. 2026. u 20:41

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UKOLIKO postane predsednik Vlade, nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić garantuje da neće biti nikakve politike ni na fakultetima ni u školama.

КОМЕ ЈЕ ДО ПОЛИТИКЕ, НЕКА ОСНУЈЕ ПОЛИТИЧКУ СТРАНКУ Вучић: Неће бити никакве политике ни на факултетима и школама

Foto: printskrin RTS

- Kome je do politike, neka osnuje političku stranku, grupu građana, šta god želi, kako god želi, neka se bavi politikom na izborima, a naša deca će da uče, i ono što će oni da stiču, to je znanje, a ne da pišu grafite i da ruše nekoga ili da grade političke karijere umesto da grade svoje profesionalne karijere, umesto da budu uspešni ljudi, umesto da budu ljudi čije znanje niko ne može da im oduzme.

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