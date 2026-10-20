Najtraženiji Hrvat završio u zatvoru! Vođa Torcide se predao sa još jednim članom Kortea!

Nemile scene tokom meča protiv Ajaksa izazvale veliku buru u komšiluku.

Foto: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia

Vođa navijačke grupe Torcida, Ante Stipetić, predao se policiji posle podizanja optužnice protiv njega i još 22 osobe, koje se sumnjiče da su učestvovale u skandaloznom korteu pred utakmicu sa "kopljanicima" iz Amsterdama. On se predao u utorak malo pre 17 časova u splitski zatvor na Bilicama. Uz njega se predao i Denis Šipić.

Torcida Split izazvala je međunarodni skandal pred meč protiv Ajaksa u Ligi konferencija prethodnog četvrtka, kada su u korteu pre meča uzvikivali nacističke i ustaške pokliče koji su zgrozili svet.

Tada je grupa Torcida u skandaloznom korteu uzvikivala gadosti poput "Gazi Jevreje", "Aušvic, Aušvic", "Ustaj Adolfe", "Ajmo, ajmo, Ustaše"...

Takav nastup je naišao na žestoke reakcije celog sveta. Država Hrvatska odlučila je da reaguje posle nacističkih povika i policija je deo osumnjičenih uhapsila, a za delom navijača raspisala poternice.

Stipetić i Šipić nisu prvi koji su se javili sami u zatvor u Splitu, jer su pre njih to učinili i Stipe Lekić, jedan od najprepoznatljivijih "torcidaša" koji je takođe bio i u naci-korteu, a predao se i Leonardo Vučak.

Svima im je ranije određen jednomesečni pritvor u istražnom zatvoru zbog opasnosti od bega i ponavljanja krivičnog dela.

Policija je podnela krivične prijave protiv 23 osobe zbog sumnje da su javno podsticali na nasilje i mržnju prošlog četvrtka, uoči meča Konferencijske lige u fudbalu, Hajduk Split - Ajaks.

Osim skandiranja koncentracionom logoru Aušvic, nemačkom lideru iz Drugog svetskog rata Adolfu Hitleru i pored pokliča protiv Jevreja ("Gazi Jevreje"), pevalo se i o paljenju Jevreja i vređala se Ana Frank, devojčica koja je sa 15 godina preminula u nacističkom logoru.

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