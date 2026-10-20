LISTA "UJEDINJENA SRBIJA" O SANKCIJAMA RUSIJI: "Naravno, to se neće dogoditi, to zna i Vladimir Putin"

NA PITANjE da li će uvesti sankcije Rusiji, predstavnici liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" istakli su da to neće uraditi.

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- Pa ne, Rusi štite Kosovo. Samo vam nisu rekli da će istog dana kada pobede da uvedu sankcije Ruskoj Federaciji. Naravno, to se neće dogoditi, samo je važno da to vi znate. A to zna i Vladimir Putin, i nije slučajno Vladimir Putin rekao da se nada da ću ja biti premijer, a ne neko drugi. Dakle, samo da to imate u vidu.