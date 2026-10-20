LIGA ŠAMPIONA: Fenerova tragedija u Istanbulu - Sabah propisno namučio Dortmund
Gledali smo dve uzbuljive utakmice u Ligi šampiona, koje su počele u terminu od 18.45.
Fudbaleri Borusije Dortmund upisali su pobedu u uvodnoj utakmici 3. runde Lige šampiona. Nemački gigant slavio je u Azerbejdžanu protiv debitanta Sabaha sa 2:1 (1:1), dok je Fenerbahče posle velike drame remzirao protiv Slaviju iz Praga 2:2 (2:1).
Nisu ni u trećem pokušaju stigli do prvog trijumfa žuto-crni, posle startnog remija i blamaže u Birmingemu protiv Aston Vile (0:6) u prošloj rundi elitnog takmičenja.
Fenerbahče je krenuo silovito i već u 4. minutu preko Oguna Ajzdina stigao do voćstva protiv češkog prvaka, kome je prethodno asistirao Milan Škrinijar za 1:0.
Još se "ludnica" na tribinama istanbulskog stadiona nije stišala, a "kanarinci" su imali dva gola prednosti. Samo sedam minuta posle vodećeg pogotka, precizan je bio i Mejson Grinvud. Nekadašnji igrač Mančester junajteda, Hetafea i Olimpika iz Marselja je silovitim udarcem u rašlje povećao rezultat na semaforu - 2:0.
Goleada je nastavljena ubrzo zatim. Nije se predavala Slavija, što joj se isplatilo već u 15. minutu, pre svega katastrofalnoj greški Matea Genduzija, koji je poklonio loptu Lukasu Provodu, a ovaj rutinski prepolovio minus na 2:1 u korist domaćina.
Na kraju, pritisak gostiju se isplatio pošto je u 90. minutu Pavel Kacor postavio konačnih 2:2.
Borusija je teškom mukom prebrodila gostovanje Sabahu u Azerbejdžanu. Pokazao se domaćin da će biti nezgodan rival za sve favorite, a umalo su to na svojoj koži osetili.
Junak Nemaca bio je Girasi sa dva postignuta gola. Poveli su u desetom minutu gosti i činilo se da idu ka ubedljivom trijumfu. Ipak, hrabri domaći se nisu predali - a to im se isplatilo.
Aden MekKarti pogađa mrežu Kobela u 39. minutu i donosi razultatsko poravnanje.
Ipak, ponovo se istakao Girasi u 53. minutu i ispostavilo se postavio konačan rezultat. Imali su nekoliko prilika fudbaleri Sabaha do kraja meča, ali su žuto-crni uspeli da se odbrane i odnesu sva tri boda za Dortmund.
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