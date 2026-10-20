Van Dajk se propisno obrukao! Ludilo na meču Lige šampiona, o grešci Holanđanina će se pričati (VIDEO)
Videli smo četiri gola za 45 minuta fudbala u duelu Liverpula i Viljareala.
Najbolja utakmica, barem ukoliko gledamo uzorak prvog poluvremena, današnjeg programa u Ligi šampiona je definitivno između Liverpula i Viljareala. Posle prvog dela igre videli smo na "Enfildu" čak četiri pogotka, a ekipa Andonija Iraole se vratila iz minusa od dva gola - 2:2.
Ima ozbiljnih kadrovskih problema poslednjih nedelja Iraola, pogotovo posle reprezentativne pauze i to se oslikalo na igru njegovog tima. Ipak, uprkos nedostatku važnih igrača, kao što su Ekitike i Soboslaj, rezultati Liverpula su dobri, a "redsi" upisali samo jedan poraz i to od Mančester sitija (0:3).
Imaju i večeras problema Andonijevi momci, pošto su posle pola sata fudbala imali minus od dva gola protiv španskog predstavnika. Prvi gol pao je u četvrtom minutu - i to na kakav način.
Veliku grešku napravio je jedan od najiskusnijih i najpouzdanijih igrača koje Španac ima na raspolaganju. Umesto da Virdžil Van Dajk loptu izbije glavom što dalje od kaznenog prostora, on je odlučio da je uputi ka golmanu Alisonu. No, pas je bio toliko loš, da je Holanđanin praktično asistirao Mikautadzeu, koji nije imao prviše problema da loptu sprovede u mrežu.
Gosti su u 30. minutu uvećali prednost preko Serhi Kordone, da bi se domaći vratili u život pogotkom Aleksisa Mekalistera u 36. minutu. U drugom minutu nadoknade Arauho pogoađa i donosi rezultatski egal pred odlazak na "veliki odmor".
Preporučujemo
Najtraženiji Hrvat završio u zatvoru! Vođa Torcide se predao sa još jednim članom Kortea!
20. 10. 2026. u 20:58
LIGA ŠAMPIONA: Fenerova tragedija u Istanbulu - Sabah propisno namučio Dortmund
20. 10. 2026. u 20:46
Imao je operaciju glave, pobedio tešku bolest, a sada dolazi da sudi Zvezdi na Marakani
20. 10. 2026. u 20:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tip predlaže Ligu šampiona
Večeras poćinje treće kolo grupne faze Lige šampiona, a mi smo vam odbrali nekoliko utakmica i sastavili veoma zanimljiv tiket od njih.
20. 10. 2026. u 07:15
"Nikola Jokić je dobar, ali Luka Dončić je bolji!"
Bivši košarkaš Jute nema dilemu.
18. 10. 2026. u 07:31 >> 07:16
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)