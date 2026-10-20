Fudbal

Van Dajk se propisno obrukao! Ludilo na meču Lige šampiona, o grešci Holanđanina će se pričati (VIDEO)

У. Ћ.

20. 10. 2026. u 21:45 >> 22:01

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Videli smo četiri gola za 45 minuta fudbala u duelu Liverpula i Viljareala.

Ван Дајк се прописно обрукао! Лудило на мечу Лиге шампиона, о грешци Холанђанина ће се причати (ВИДЕО)

AP Photo/Ian Hodgson

Najbolja utakmica, barem ukoliko gledamo uzorak prvog poluvremena, današnjeg programa u Ligi šampiona je definitivno između Liverpula i Viljareala. Posle prvog dela igre videli smo na "Enfildu" čak četiri pogotka, a ekipa Andonija Iraole se vratila iz minusa od dva gola - 2:2.

Ima ozbiljnih kadrovskih problema poslednjih nedelja Iraola, pogotovo posle reprezentativne pauze i to se oslikalo na igru njegovog tima. Ipak, uprkos nedostatku važnih igrača, kao što su Ekitike i Soboslaj, rezultati Liverpula su dobri, a "redsi" upisali samo jedan poraz i to od Mančester sitija (0:3).

Imaju i večeras problema Andonijevi momci, pošto su posle pola sata fudbala imali minus od dva gola protiv španskog predstavnika. Prvi gol pao je u četvrtom minutu - i to na kakav način. 

Veliku grešku napravio je jedan od najiskusnijih i najpouzdanijih igrača koje Španac ima na raspolaganju. Umesto da Virdžil Van Dajk loptu izbije glavom što dalje od kaznenog prostora, on je odlučio da je uputi ka golmanu Alisonu. No, pas je bio toliko loš, da je Holanđanin praktično asistirao Mikautadzeu, koji nije imao prviše problema da loptu sprovede u mrežu. 

Gosti su u 30. minutu uvećali prednost preko Serhi Kordone, da bi se domaći vratili u život pogotkom Aleksisa Mekalistera u 36. minutu. U drugom minutu nadoknade Arauho pogoađa i donosi rezultatski egal pred odlazak na "veliki odmor".

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