Zvezda nastavila seriju pobeda: Crveno-beli ubedljivi u ABA ligi!
SRPSKI klub produžio seriju trijumfa.
Došao je tim sa Malog Kalemegdana posle dve pobede u duplom kolu Evrolige u Novo Mesto, ali je bez problema savladao Krku sa 97:78 (27:18, 17:24, 30:20, 23:16).
Izabranici Ibona Navara su bolje otvorili meč, ali domaćin je u drugom kvartalu uzvratio, pa su gosti na velili odmor otišli sa samo dva poena prednosti - 44:42.
Ipak, drugo poluvreme proteklo je u znaku tima iz Beograda. Rastrčala se Zvezda, igrala agresivno u odbrani i ostvarila ubedljivu pobedu - petu vezanu u svim takmičenjima.
Navijači može da raduje što se u tim vratio Ebuka Izdunu, dok je odmor dobio Semi Odželej koji je izneo veliki teren na poziciji pet u prethodne dve utakmice.
Najefikasniji kod ekipa koja je trijumfovala bio je Džered Batler koji je postigao 21 poen, pratili su ga Dejvid Kramer i Vojin Medarević sa po 13. Kod Krke najviše se istakao Diante Boldvin sa 20 poena, dok je Galin Smit dodao 14.
Crvena zvezda u A grupi ABA lige ima učinak 2-1, tim iz Novog Mesta je na 0-3.
Za Beograđane sledi veliki duel, prvi ovosezonski večiti derbi i to u Evroligi. Meč je na programu u četvrtak u 20.45.
Krka - Crvena zvezda 78:97 (18:27, 24:17, 20:30, 16:23)
Dvorana: "Leon Štukelj" (Novo Mesto). Gledalaca: 1.800. Sudije: Oktavijan Goina (Rumunija), Peter Gacić (Austrija), Silvija Aleksandra Zbikovska (Poljska).
Krka: Krošelj 4, Boldvin 20, Dolničar 2, Sirc 2, Božić 3, Oman 2, Šikanić, Klobučar 10, Mahkovic 13, N. Smit 3, G. Smit 14, Rebec 5.
Crvena zvezda: Džons 9, Vajler Beb 3, Batler 21, Davidovac 6, Karter 7, Dobrić 2, Izndu 2, Đurišić 5, Boldvin 8, Medarević 13, Nvora 8, Kremer 13.
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