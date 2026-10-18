POMAHNITALE ZVERI: Blokaderi brutalno fizički nasrnuli na devojku kod Vukovog spomenika (UZNEMIRUJUĆI SNIMAK)

NA društvenim mrežama pojavio se snimak uznemirujućeg incidenta koji se dogodio kod Vukovog spomenika u Beogradu, gde su blokaderi fizički nasrnuli na devojku samo zato što ne deli njihove stavove.

instagram/printscreen/moc zvezdare

Kako se navodi na Instagram profilu „moćzvezdare“, devojka je napadnuta tokom okupljanja kod Vukovog spomenika, a navodni povod za napad bilo je neslaganje u mišljenjima.

Na objavljenom snimku vidi se veća grupa okupljenih građana, dok autor objave tvrdi da je upravo na tom mestu došlo do fizičkog napada.

Posebno se ističe tvrdnja da napadnuta devojka nije aktivistkinja Srpske napredne stranke, već obična građanka koja je, kako se navodi, bila na meti zbog drugačijih stavova.

(24 sedam)