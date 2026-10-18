SREM ĆE IMATI ČAK ČETIRI AUTO-PUTA! Vučević iz Šašinaca najavio velike promene: Evo šta stiže za nekoliko meseci!

PREDSEDNIK SNS-a razgovarao je sa meštanima o budućnosti Srbije i poručio da novi infrastrukturni projekti predstavljaju rezultat rada i podrške građana

FOTO TANJUG/ SAŠKA DROBNJAK/ bs

Srem će u narednim mesecima dobiti nove saobraćajne veze, a predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević najavio je da će ovaj deo Srbije imati čak četiri auto-puta. Tokom posete Šašincima kod Sremske Mitrovice posebno je istakao značaj Fruškogorskog koridora i novih infrastrukturnih projekata za razvoj čitavog regiona.

Vučević je danas razgovarao sa meštanima Šašinaca, kojima je predstavio program Srpske napredne stranke uoči vanrednih parlamentarnih izbora zakazanih za 25. oktobar.

U centru razgovora bili su dosadašnji razvoj Srbije, ulaganja u infrastrukturu i planovi za naredni period, a Vučević je posebno izdvojio promene koje očekuju Srem.

„Samo će Srem imati četiri auto-puta“

Predsednik SNS-a poručio je da izgradnja saobraćajnica predstavlja jedan od najvažnijih pokazatelja razvoja Srbije, navodeći da će novi putni pravci dodatno povezati gradove i opštine u ovom delu zemlje.

- Pogledajte danas Sremsku Mitrovicu sa industrijskom zonom. Pogledajte ceo Srem. Za nekoliko meseci Srem dobija dva nova autoputa. Novi Sad se spaja sa Rumom, a nastavak ide ka Šapcu i Loznici. Samo će Srem imati četiri autoputa - rekao je Vučević.

On je naglasio da infrastrukturni projekti nisu nastali slučajno, već da su, prema njegovoj oceni, rezultat dugogodišnjih ulaganja i podrške građana.

- To se ne dešava slučajno i ne podrazumeva se. To je rezultat rada, odgovornosti i, pre svega, vaše podrške - poručio je Vučević.

Nove saobraćajnice menjaju izgled Srema

Jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u ovom delu Srbije jeste Fruškogorski koridor, koji treba da poveže Novi Sad i Rumu i omogući bolju saobraćajnu vezu sa Šapcem i Loznicom.

Ovaj putni pravac obuhvata i izgradnju novog mosta preko Dunava, kao i tunela Iriški venac, a njegovim završetkom trebalo bi da bude olakšano putovanje između Bačke, Srema i zapadne Srbije.

Prema ranije objavljenim planovima, završetak pojedinih deonica očekuje se do kraja 2026. godine, dok je potpuno zaokruživanje Fruškogorskog koridora planirano za 2027. godinu.

Vučević predstavio planove za naredni period

Tokom susreta sa meštanima Šašinaca predsednik Srpske napredne stranke govorio je i o prioritetima stranke uoči predstojećih vanrednih parlamentarnih izbora.

Vučević je naglasio značaj nastavka infrastrukturnog razvoja, posebno putne mreže koja povezuje Srem sa drugim delovima Srbije.

Kako je istakao, realizovani i planirani projekti predstavljaju rezultat rada i odgovornosti, ali i podrške građana, kojoj je zahvalio tokom razgovora u Šašincima.

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