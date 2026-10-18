SINIŠA MALI POSLAO SNAŽNU PORUKU SA ZVEZDARE: "26. oktobra slavimo Aleksandra Vučića kao novog premijera Srbije!"

POTPREDSEDNIK Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Mali razgovarao je danas sa aktivistima Srpske napredne stranke sa Zvezdare i zahvalio im na prethodnom radu i zalaganju.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

- Vama kao aktivistima, koji ste na terenu bili kada su bili i vetar i sneg i sunce i kiša, nije vam ništa bilo teško. Trpeli ste ponekad i pretnje, ponekad i uvrede, ali ste uvek bili tu. Bili ste tu zbog toga što ste verovali u ideju mira, stabilnosti i bržeg ekonomskog rasta i razvoja naše Srbije. Verovali ste u svoju Srbiju. Verovali ste da ono što radimo je ispravno i jedino moguće za generacije koje dolaze - rekao je Mali okupljenima u restoranu AS Lazić.

Mali je istakao da nijedan trenutak koji su proveli sa ljudima na terenu nije bio uzaludan.

- Svaki razgovor, svaki kontakt, svaka priča, svaka poruka za ljude koji su čak i sa druge strane, uvek je plodonosna. Naše je da razgovaramo sa svima. Mi smo oni koji cenimo svoju državu, a čak i oni koji ne razmišljaju isto kao mi, i oni su građani ove države. I to je možda kada saberete, ove debate i razgovore i celu kampanju koju smo imali, to je možda i najvažnija i najveća razlika između njih i nas. Mi smo uvek za razgovor - rekao je Mali.

(24 sedam)