Politika

SINIŠA MALI POSLAO SNAŽNU PORUKU SA ZVEZDARE: "26. oktobra slavimo Aleksandra Vučića kao novog premijera Srbije!"

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

18. 10. 2026. u 21:27

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POTPREDSEDNIK Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Mali razgovarao je danas sa aktivistima Srpske napredne stranke sa Zvezdare i zahvalio im na prethodnom radu i zalaganju.

СИНИША МАЛИ ПОСЛАО СНАЖНУ ПОРУКУ СА ЗВЕЗДАРЕ: 26. октобра славимо Александра Вучића као новог премијера Србије!

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

 - Vama kao aktivistima, koji ste na terenu bili kada su bili i vetar i sneg i sunce i kiša, nije vam ništa bilo teško. Trpeli ste ponekad i pretnje, ponekad i uvrede, ali ste uvek bili tu. Bili ste tu zbog toga što ste verovali u ideju mira, stabilnosti i bržeg ekonomskog rasta i razvoja naše Srbije. Verovali ste u svoju Srbiju. Verovali ste da ono što radimo je ispravno i jedino moguće za generacije koje dolaze - rekao je Mali okupljenima u restoranu AS Lazić.

Mali je istakao da nijedan trenutak koji su proveli sa ljudima na terenu nije bio uzaludan.

 - Svaki razgovor, svaki kontakt, svaka priča, svaka poruka za ljude koji su čak i sa druge strane, uvek je plodonosna. Naše je da razgovaramo sa svima. Mi smo oni koji cenimo svoju državu, a čak i oni koji ne razmišljaju isto kao mi, i oni su građani ove države. I to je možda kada saberete, ove debate i razgovore i celu kampanju koju smo imali, to je možda i najvažnija i najveća razlika između njih i nas. Mi smo uvek za razgovor - rekao je Mali.

(24 sedam)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MISLILA SAM DA ĆU UMRETI: Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni

"MISLILA SAM DA ĆU UMRETI": Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - "Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni"