Penjaroja zabrinut i pored pobede: Imamo velikih problema, ali...

Trener crno-belih nije potpuno zadovoljan posle trijumfa u Sarajevu.

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Košarkaši Partizana uspeli su da zadrže maksimalan učinak u ABA ligi, pošto su u okviru 4. kola savladali Bosnu u gostima sa 89:84. Ipak, nije klub iz Humske pružio blistavu partiju, naprotiv, bilo je mnogo oscilacija i ponovo ogroman broj promašenih slobodnih bacanja.

"Parni valjak" je bio lišen pomoći centra Tonje Džekirija, koji se povredio protiv Fenerbahčea minule nedelje, a zbog istegnuća primicača pauziraće najmanje dve nedelje. Od ranije su odsutni kapiten Vanja Marinković i krilni centar Derek Vilis, pa je jasno da su pojačanja neophodna što pre.

Trener Đoan Penjaroja (57) ne krije da je teška situacija, a navijači konstantno apeluju na sportski sektor i upravu kluba da budu brži i konkretniji na tržištu.

- Imamo velikih problema, to je jasno. Ipak, moj posao kao trenera je da pripremim ekipu da se maksimalno takmiči na svakoj utakmici. Danas smo imali samo 12 igrača i to je bilo dovoljno. Moramo da nastavimo da se borimo, skraćen nam je roster, ali to je košarka - rekao je Penjaroja.

Svestan je španski stručnjak da njegov tim nije dobro izgledao u čuvenoj "Zetri", jer je domaćin u nekoliko navrata ozbiljno pretio i mogao je lako da napravi preokret.

- Srećan sam zbog pobede, jer Bosna ima odličan tim i nije lako pobediti u Sarajevu. Igrali smo u nekim momentima veoma dobro, ali imali i baš loših perioda, posebno u poslednjih pet minuta utakmice. Ipak, na kraju smo zaslužili da slavimo. U drugom poluvremenu smo bili konkretni, delili smo loptu u napadu, pogodili važne trojke i to me raduje - objasnio je Penjaroja.