Fudbal

Saša Ilić udario po sudiji: Ovakav kriterijum... Partizan zaslužuje više poštovanja!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

18. 10. 2026. u 20:33

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Trener crno-belih imao zamerke posle poraza od Železničara.

Саша Илић ударио по судији: Овакав критеријум... Партизан заслужује више поштовања!

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Fudbaleri Partizana doživeli su i šesti neuspeh u Superligi ove sezone, ovog puta u Pančevu (1:0). Gosti su utakmicu završili sa igračem manje zbog isključenja Marija Jurčevića, a nedugo potom tražili su penal zbog igranja rukom domaćeg igrača u kaznenom prostoru, ali arbitri nisu reagovali.

Na kraju su morali Beograđani da se pomire sa novim porazom, a šef struke Saša Ilić (48) imao je šta da zameri glavnom sudiji Stefanu Jekniću.

- Zadovoljan sam kako je moj tim izgledao na terenu. Bili smo nadmoćniji i bolji u većem delu utakmice, čak i sa igračem manje. Partizan ima takav kriterijum suđenja kakav ima, već sam pričao o tome posle večitog derbija. Neću da se žalim, ali mislim da ovaj klub zaslužuje malo veći respekt. Rezultat nije dobar po nas, ali igračima ne mogu da zamerim na borbi, želji i agresivnosti - rekao je Ilić.

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