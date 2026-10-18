Ekonomija

RUSKI MINISTAR UPOZORIO: "Evropa neće moći da nadoknadi nedostatak gasa"

Jelena Ždralić

18. 10. 2026. u 21:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

EVROPA neće moći da nadoknadi nedostatak gasa bez ruskih isporuka, budući da je Ormuski moreuz zatvoren, a da je postrojenje za proizvodnju tečnog prirodnog gasa u Kataru obustavilo rad nakon napada, izjavio potpredsednik Vlade Rusije, Aleksandar Novak na marginama Ruske energetske nedelje.

РУСКИ МИНИСТАР УПОЗОРИО: Европа неће моћи да надокнади недостатак гаса

Foto: Tanjug/AP/Alexander Miridonov

- Uvereni smo da trenutno nema načina da se nadoknadi nedostatak gasa, s obzirom na to da je Ormuski moreuz zatvoren, a da je u Kataru postrojenje obustavilo rad usled napada u martu - rekao je Novak.

Prema njegovim rečima, evropski političari "pucaju sebi u nogu" ukoliko zabranjuju isporuke energenata, uključujući i one iz Rusije.

On je naglasio da će cenu poskupljenja gasa platiti evropski potrošači.

Novak je ocenio da će doći do nestašice gasa i istakao da zabrana isporuka tečnog prirodnog gasa od 1. januara izaziva veliko čuđenje, jer evropsko tržište nije uravnoteženo.

- Postoji deficit. Kao što znamo, zalihe u skladištima gasa znatno su niže, čini mi se za oko 10 odsto u odnosu na prosečne zalihe u istom periodu prethodnih godina - naveo je ruski vicepremijer.

Novak je takođe saopštio da je Rusija tokom prvih devet meseci ove godine isporučila Evropi 12 miliona tona tečnog prirodnog gasa.

- To je čak više nego prošle godine. Stiče se utisak da naši evropski partneri žele da što pre popune zalihe i kupe što više tečnog prirodnog gasa pre 1. januara 2027. godine - dodao je Novak.

(Sputnik Srbija)

BONUS VIDEO: 

Felinger podržao studente i izneo zahteve Srbiji!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Nikola Jokić je dobar, ali Luka Dončić je bolji!

"Nikola Jokić je dobar, ali Luka Dončić je bolji!"