RUSKI MINISTAR UPOZORIO: "Evropa neće moći da nadoknadi nedostatak gasa"
EVROPA neće moći da nadoknadi nedostatak gasa bez ruskih isporuka, budući da je Ormuski moreuz zatvoren, a da je postrojenje za proizvodnju tečnog prirodnog gasa u Kataru obustavilo rad nakon napada, izjavio potpredsednik Vlade Rusije, Aleksandar Novak na marginama Ruske energetske nedelje.
- Uvereni smo da trenutno nema načina da se nadoknadi nedostatak gasa, s obzirom na to da je Ormuski moreuz zatvoren, a da je u Kataru postrojenje obustavilo rad usled napada u martu - rekao je Novak.
Prema njegovim rečima, evropski političari "pucaju sebi u nogu" ukoliko zabranjuju isporuke energenata, uključujući i one iz Rusije.
On je naglasio da će cenu poskupljenja gasa platiti evropski potrošači.
Novak je ocenio da će doći do nestašice gasa i istakao da zabrana isporuka tečnog prirodnog gasa od 1. januara izaziva veliko čuđenje, jer evropsko tržište nije uravnoteženo.
- Postoji deficit. Kao što znamo, zalihe u skladištima gasa znatno su niže, čini mi se za oko 10 odsto u odnosu na prosečne zalihe u istom periodu prethodnih godina - naveo je ruski vicepremijer.
Novak je takođe saopštio da je Rusija tokom prvih devet meseci ove godine isporučila Evropi 12 miliona tona tečnog prirodnog gasa.
- To je čak više nego prošle godine. Stiče se utisak da naši evropski partneri žele da što pre popune zalihe i kupe što više tečnog prirodnog gasa pre 1. januara 2027. godine - dodao je Novak.
(Sputnik Srbija)
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